Résultat des européennes à Agnin : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Une confrontation Renaissance-Parti socialiste aussi à Agnin pour ces élections européennes 2024 ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par les socialistes, avait obtenu 3,61% à Agnin, contre 15,87% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer aujourd'hui selon les enquêtes d'opinion. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte. La réserve de voix apparaît comme importante : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Agnin, le binôme Nupes avait en effet cumulé 20,09% des votes dans la commune. Un score à comparer avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Quel résultat pour le Rassemblement national à Agnin lors des européennes ? Si dans tout le pays, les enquêtes d'opinion annoncent une évolution moyenne du RN à environ 10 points aux européennes 2024 en comparaison de son score des dernières européennes (ce qui porterait virtuellement Bardella tout proche des 40% dans la commune), il faut noter pourtant que le mouvement n'a enregistré que 3 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La dynamique devrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Avantage Rassemblement à Agnin ? Analyser le scrutin le plus récent peut sembler une évidence au moment d'une autre élection. Dernières élections en date, les élections législatives avaient donné lieu à un excellent démarrage pour le Rassemblement national à Agnin. Ce dernier était arrivé en tête dans la cité avec 32,51% au 1er round avant un formidable 53,35% au deuxième sur l'unique circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 34,26% au premier tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,27% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 18,31%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 54,52%, devant Emmanuel Macron à 45,48%.

12:45 - Il y a cinq ans, un scrutin au résultat très net Revenir cinq ans en arrière peut encore sembler indispensable au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? C'est la liste dirigée par Bardella qui avait remporté les élections du Parlement européen à l'époque à Agnin, avec 31,73% des votes exprimés (132 voix) devant la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 15,87% suivie par Yannick Jadot avec 11,3%.

11:45 - Les défis socio-économiques d'Agnin et leurs implications électorales La démographie et la situation socio-économique d'Agnin façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections européennes. La pyramide des âges pourrait agir sur les priorités des politiques européennes, notamment en matière d'éducation et de santé. Dans le bourg, 36% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 5,38% sont des personnes âgées. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (10,1%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 453 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (8,57%) met en évidence des besoins de soutien social, tandis que le taux de salariés en CDD (6,42%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Agnin mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,41% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

10:30 - Agnin : étude du niveau d'abstention aux élections européennes Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des européennes ? A l'échelle nationale, le plus haut taux d'abstention a été constaté lors du premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 67%. À Agnin, 69,62% des habitants n'avaient pas pris la peine de se déplacer. Comment ont voté les électeurs de cette commune lors des scrutins européens passés ? A l'occasion des précédentes européennes, parmi les 435 inscrits sur les listes électorales à Agnin, 45,08% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 55,24% en 2014.

09:30 - Les européennes à Agnin sont lancées À Agnin, l'une des clés de ce scrutin européen sera sans nul doute l'étendue de la participation. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, 16,91% des électeurs habilités dans la ville avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 21,23% au second tour. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, c'était presque un record. Les jeunes générations manifestent fréquemment un désintérêt pour les scrutins électoraux, cet état de fait peut-il s'inverser pour les européennes ?