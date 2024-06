En direct

19:11 - Glucksmann, nouveau patron de la gauche lors de ces élections européennes 2024 ? La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections européennes, puisqu'on ne connaît pas le choix des électeurs de la Nupes, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. La barre est haute. Lors du premier tour des élections des députés à Changé, le binôme Nupes avait en effet glané 35,8% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? En 2019, Glucksmann s'était arrogé 7,58% à Changé, contre 22,5% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer dans la commune : 22,5% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 34,42% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 24,92% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à Changé avant les européennes Si on compare le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 1 point à Changé. Mais la marche pourrait être encore plus haute aux européennes 2024, les instituts offrant plutôt aux candidats RN une explosion de près de 10 points en comparaison de la dernière élection européenne. De quoi l'amener à 33% dans la ville cette fois ?

15:02 - Avantage Hayer à Changé ? Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Changé avec 24,48% contre 34,42% pour Emmanuel Macron. Et elle échouait aussi au second tour avec 38,17% contre 61,83%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité par la suite, lors des élections des députés, avec 18,85% au premier tour, contre 35,80% pour le binôme Nupes. Bis repetita au second tour, qui verra également le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale finir gagnant.

12:45 - Quel était le résultat des élections européennes à Changé il y a cinq ans ? Qui s'était imposé lors des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date peut de nouveau sembler indispensable au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. A l'époque, à Changé, la liste RN, qui avait déjà à sa tête un certain Jordan Bardella, avait remporté l'élection, cumulant 23,08% des votes face à Nathalie Loiseau à 22,5% et Yannick Jadot à 14,19%. Si on entre dans le détail, 600 électeurs s'étaient tournés vers elle dans la cité.

11:45 - Changé : élections européennes et dynamiques démographiques La structure démographique et socio-économique de Changé définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, jouant ainsi un rôle sur les résultats des élections européennes. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 5,72% et une densité de population de 183 habitants par km², les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de familles détenant au moins une automobile (89,9%) montre le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des 2 515 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (9,92%) et le nombre de résidences HLM (8,36% des logements) font ressortir les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation à Changé mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 15,83% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'instruction et l'emploi.

10:30 - La mobilisation des électeurs aux européennes à Changé L'analyse des dernières élections est l'occasion de cerner davantage le vote des habitants de cette agglomération. Pendant les élections européennes de 2019, parmi les 2 734 inscrits sur les listes électorales à Changé, 50,62% s'étaient rendus dans l'isoloir. Le taux de participation était de 41,27% lors du scrutin de 2014. Près d'un Français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2024 ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle du pays : le taux de participation aux européennes s'élevait à 50,1%.

09:30 - C'est le moment de voter à Changé pour les européennes À Changé, la participation sera indéniablement l'une des clés de ce scrutin européen 2024. Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 5 615 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 23,78% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 22,12% au deuxième tour. Pour comparer, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 55,35% au premier tour et seulement 54,96% au second tour. La baisse du pouvoir d'achat pourrait potentiellement inciter les citoyens de Changé à s'intéresser plus fortement de l'élection.