Résultat des européennes à Saint-Mars-la-Brière : l'élection 2024 en direct

En direct

15:34 - Le très gros score de Jordan Bardella lors des élections de 2019 à Saint-Mars-la-Brière Revenir cinq ans en arrière apparait de nouveau comme logique au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, s'était imposée aux élections du Parlement européen à l'époque. Le mouvement avait enregistré 36,32% des votes, soit 341 voix dans la ville, face à Nathalie Loiseau à 14,8% et Yannick Jadot à 11,4%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Saint-Mars-la-Brière : un regard sur la démographie locale Dans les rues de Saint-Mars-la-Brière, les élections sont en cours. Dotée de 1 221 logements pour 2 699 habitants, la densité de la commune est de 76 habitants par km². Avec 125 entreprises, Saint-Mars-la-Brière est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (86,4 %) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, dont 43,38% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 28 156 € par an, la ville est à la recherche d'une stabilité économique malgré les obstacles. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Saint-Mars-la-Brière écrit une nouvelle page de l'histoire européenne.

10:30 - Abstention aux élections européennes à Saint-Mars-la-Brière : un aperçu détaillé Afin de comprendre davantage le vote des habitants de cette commune, il est indispensable d'observer les résultats des consultations démocratiques antérieures. A l'occasion des élections européennes 2019, sur les 1 008 personnes en âge de voter à Saint-Mars-la-Brière, 50,61% étaient restées chez elles. L'abstention était de 60,85% il y a dix ans. L'abstention des citoyens français aux élections européennes connaîtra-t-elle une hausse, comme ce fut le cas en 2009 avec un record à 59,4% ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à 12h et seulement 43,3% à 17h.

09:30 - Participation à Saint-Mars-la-Brière : les leçons des précédentes élections L'un des facteurs forts de ces élections européennes sera le niveau d'abstention à Saint-Mars-la-Brière. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 41,72% au premier tour et seulement 40,45% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Saint-Mars-la-Brière pour les élections européennes ? En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 2 037 personnes en âge de voter au sein de la ville, 74,18% avaient pris part au scrutin, contre une participation de 73,83% au premier tour, c'est-à-dire 1 504 personnes. Au niveau national, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.