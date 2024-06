Résultat des européennes à Chaource : l'élection 2024 en direct

En direct

19:28 - Qui va tirer parti des électeurs de la Nupes à Chaource ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du PS, avait obtenu 2,7% à Chaource, contre 13,75% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux aujourd'hui selon les enquêtes sondagières. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute. La manne apparaît comme importante. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Chaource, le binôme Nupes avait en effet obtenu 11,88% des votes dans la localité. Une percée à comparer avec les 11% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (8,5% pour Jean-Luc Mélenchon, 1,11% pour Yannick Jadot, 2,03% pour Fabien Roussel et 0,55% pour Anne Hidalgo). Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même.

17:08 - Quels résultats pour la liste RN à Chaource lors des européennes ? On note que Chaource fait partie des rares communes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 44,2% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 42,33% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Les habitants de Chaource plutôt favorables à Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle La communauté électorale de Chaource avait plébiscité Marine Le Pen au moment de l'élection à la présidence de la République il y a deux ans. La candidate de l'ancien Front national prenait une avance notable avec 42,33% au premier round. Au second tour, face à Emmanuel Macron, elle conservait son avantage avec 61,29%. Un mois plus tard, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la ville, grappillant 30,43% des voix sur place, contre 32,17% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (60,61%).

12:45 - Quelle liste avait remporté les européennes à Chaource en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière semble encore une fois évident au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? 44,2% des voix avaient cheminé vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella à l'époque, aux élections du Parlement européen, face à Nathalie Loiseau à 13,75% et François-Xavier Bellamy à 9,97%. Le mouvement eurosceptique avait séduit ainsi pas moins de 164 habitants de Chaource passés par les bureaux de vote.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Chaource : ce qu'il faut retenir Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les européennes à Chaource comme partout en France. Dotée de 567 logements pour 1 015 habitants, la densité de la ville est de 34 hab par km². Ses 88 entreprises témoignent d'une économie florissante. Dans le bourg, 16,32 % des résidents sont des enfants, et 11,11 % de plus de 75 ans, ce qui peut agir sur les priorités des mesures européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 39,16% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, près de 52,63% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1784,45 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Chaque vote exprimé ce 9 juin 2024 à Chaource montre l'intérêt des habitants pour les valeurs européennes.

10:30 - Chaource : la mobilisation des citoyens aux européennes Les européennes mobilisant moins que les autres élections, l'année 2024 fera-t-elle exception ? À travers tout le pays, le pic d'abstention a été observé à l'occasion du premier tour des régionales 2021, s'élevant à 67%. À Chaource, 73,75% des votants n'avaient pas participé. L'observation des précédents rendez-vous électoraux permet de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette ville. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes élections européennes, le taux d'abstention représentait 48,18% des inscrits sur les listes électorales de Chaource (Aube), contre une abstention de 59,22% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Chaource : l'abstention en question Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors des élections européennes à Chaource ? Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 47,09% au premier tour et seulement 45,37% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Chaource ? Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, 72,97% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 75,1% au second tour, soit 564 personnes. En proportion, au niveau de la France, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, c’était moins qu’en 2017.