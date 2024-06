En direct

19:14 - À Charmes, que vont choisir les électeurs de la gauche ? En plus du score de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et la socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file sont donnés à quasi-égalité ce soir, selon les enquêtes d'intentions de vote. Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LaRem il y a cinq ans aux européennes, avait atteint 14,69% à Charmes, contre 5,36% pour la liste de gauche à l'époque. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu. A l'issue du premier tour des élections des députés, en 2022 à Charmes, le binôme Nupes avait en effet obtenu 22,49% des votes dans la localité. Une poussée à mettre en perspective avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Tout dépendra évidemment cette fois des scores de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint et enfin du communiste Léon Deffontaine. Quant à la liste de Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa réelle base à Charmes, entre les 14,69% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 21,98% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 16,3% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Charmes Le résultat obtenu par le RN sera le grand sujet à l'échelle locale pour cette européenne 2024. Les instituts de sondage annoncent un RN à 30% des votes dans le pays ce 9 juin, soit une dizaine de points de plus que son score des précédentes élections européennes. Théoriquement, cette dynamique doit l'amener à 44% à Charmes, soit 10 points de plus également que ses 34,54% dans la commune. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le parti n'a pour l'instant gagné ici que 3 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. De quoi revoir les ambitions frontistes.

15:02 - Avantage RN à Charmes ? Le verdict du plus récent scrutin est un précédent instructif au moment des européennes. Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient donné lieu à un puissant score pour le Rassemblement national à Charmes. Le parti d'extrême droite avait obtenu une place en tête dans la cité avec 32,21% au 1er tour. Il gagnait ensuite avec 51,98% au deuxième, lui assurant le plus haut niveau du paysage local (Charmes ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 37,96% au 1er tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 21,98% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 17,75%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 57,91%, devant Emmanuel Macron à 42,09%.

12:45 - 34,54% pour Jordan Bardella lors des dernières européennes à Charmes Regarder en arrière semble de nouveau indispensable au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Le résultat de la liste RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Charmes, à 34,54%, soit 496 voix dans la ville. Le mouvement eurosceptique devançait Nathalie Loiseau à 14,69% et Yannick Jadot à 9,47%.

11:45 - Élections européennes à Charmes : impact de la démographie et de l'économie locale Quel portrait faire de Charmes, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec ses 4 557 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 305 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans la ville, 18,42 % des résidents sont des enfants, et 8,39 % ont plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités des politiques européennes en matière d'instruction et de santé. Charmes forme une communauté diversifiée, avec ses 128 résidents étrangers, soit 2,77% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 14,23%, la ville dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 21 303 €/an, témoignant un certain niveau de prospérité. Charmes manifeste la vivacité et les valeurs d'une Europe en transition.

10:30 - Charmes : la mobilisation des citoyens aux élections européennes L'analyse des précédents rendez-vous électoraux est l'occasion de cerner plus précisément le vote des habitants de cette localité. En 2019, au moment des élections européennes, le taux de participation atteignait 50,65% au sein de Charmes (Vosges), à comparer avec une participation de 41,57% lors des élections européennes de 2014. Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le taux d'abstention qui bat toujours des records durant de ce type de scrutin. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,26% à 12h et déjà 43,29% à 17 heures.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Charmes pour les européennes Le niveau d'abstention constituera indéniablement un facteur clé du scrutin européen à Charmes. A l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, 23,99% des personnes habilitées à voter dans la localité avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 24,91% au premier tour. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 55,95% au premier tour et seulement 58,1% au second tour. L'inflation qui grève les finances des foyers français, combinée avec les inquiétudes engendrées par la guerre au Moyen-Orient seraient notamment en mesure de nuancer l'intérêt de l'élection aux yeux des électeurs de Charmes.