Résultat des européennes à Portieux : l'élection 2024 en direct

En direct

18:29 - Jusqu'où ira la liste RN lors des européennes à Portieux ? Le nombre de votes du Rassemblement national sera une des clés pour ces européennes à l'échelle locale. Les sondeurs prédisent un Jordan Bardella à environ un tiers des voix dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points au-dessus de son résultat de 2019. Logiquement, cette tendance doit l'approcher de 47% à Portieux, soit dix points de plus également que son score de l'époque dans la commune. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le mouvement n'a pris ici que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. De quoi calmer les ardeurs lepénistes.

15:02 - Les habitants de Portieux plutôt favorables à Marine Le Pen en 2022 Se retourner sur le plus récent verdict des urnes peut sembler une évidence au moment de l'élection suivante. Elections les plus proches, les législatives avaient abouti à un excellent score pour le RN à Portieux. Ce dernier avait terminé en tête dans la cité avec 36,46% au 1er round et surtout 52,84% au 2e (Portieux ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 38,96% au premier tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,91% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,05%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 60,03%, devant Emmanuel Macron à 39,97%.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella au sommet lors des européennes Le résultat de ce 9 juin au soir va-t-il concorder avec l'équilibre de 2019 ? A l'époque, à Portieux, la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste, avait une longueur d'avance, glanant 37,88% des voix devant Nathalie Loiseau à 18,69% et François-Xavier Bellamy à 9,09%.

11:45 - Portieux : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Comment la population de Portieux peut-elle peser sur le résultat des européennes ? Avec 30% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 16,87%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des segments clés. Qui plus est, le taux de ménages propriétaires (63,54%) met en exergue le poids des questions liées au logement et à l'urbanisation. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (73,61%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 392 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (3,60%) met en lumière la nécessité d'un soutien social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,36%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Portieux mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 51,77% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

10:30 - Portieux : retour sur la participation aux dernières élections européennes Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette commune, il est indispensable d'observer les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. Il y a cinq ans, durant les précédentes élections européennes, parmi les 418 personnes en âge de voter à Portieux, 47,02% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre une abstention de 59,03% il y a dix ans. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de l'Hexagone : l'abstention aux européennes s'élevait à 49,88%.

09:30 - La participation aux européennes à Portieux Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors des européennes à Portieux ? En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 794 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 22,54% avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 23,55% au premier tour. Pour rappel, au niveau de la France, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26% au premier tour et 28% au deuxième tour. Les études révèlent que l'abstention est fréquemment plus élevée chez les jeunes, la tendance peut-elle s'inverser pour les européennes ?