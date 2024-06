Résultat des européennes à Charmoy : l'élection 2024 en direct

Elections les plus proches, les élections législatives 2022 avaient abouti à un très gros démarrage pour le Rassemblement national à Charmoy. Ce dernier s'était hissé en tête dans la localité avec 35,32% au 1er round. Il l'emportait ensuite avec 62,81% au 2e (Charmoy n'ayant qu'une circonscription). Le RN a même fait un résultat plus élevé aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen elle-même lors de la présidentielle quelques semaines plus tôt. La candidate avait accumulé 34,68% au 1er tour et 62,13% au 2e dans la ville. Elle avait cette fois surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, obtenant respectivement 20,72% et 18,62% au premier tour, pour finir devant Emmanuel Macron (37,87%) au deuxième.

Dans la ville de Charmoy, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des européennes ? La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments clés dans le village, avec près de 30% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 8,55%. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (80,04%) met en avant le poids des problématiques relatives au logement et à l'urbanisme. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (19,07%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 465 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (22,73%) révèle la nécessité d'un soutien social, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,87%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Charmoy mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 16,85% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'éducation et l'emploi.