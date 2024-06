Résultat des européennes à Laroche-Saint-Cydroine : l'élection 2024 en direct

En direct

18:29 - Que vont choisir les électeurs de Laroche-Saint-Cydroine ? Le score du Rassemblement national sera le grand sujet pour cette élection du Parlement européen, à l'échelle locale. Enseignement clé pour ce dimanche : Laroche-Saint-Cydroine fait partie des quelques localités où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 33,19% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 33,03% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de 10 points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Situation favorable au RN à Laroche-Saint-Cydroine ? Les élections les plus proches, les élections législatives, avaient donné un joli démarrage pour le RN à Laroche-Saint-Cydroine. Le parti frontiste s'était élevé en tête dans la localité avec 36,47% au premier tour. Il l'emportait ensuite avec 57,54% au deuxième, le portant tout en haut à l'échelle municipale sur l'unique circonscription du lieu. Le RN a même réalisé un meilleur score aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection présidentielle quelques mois plus tôt. Elle avait engrangé 33,03% au 1er tour et 58,5% au 2e dans la cité.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella devant les autres lors des européennes Se retourner sur le dernier test peut encore sembler logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Quel résulat s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? A l'époque, à Laroche-Saint-Cydroine, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme tête de file, l'avait emporté, avec 33,19% des suffrages contre Nathalie Loiseau à 15,03% et Yannick Jadot à 9,81%. Dans le détail, 159 habitants l'avaient désignée dans la cité.

11:45 - Laroche-Saint-Cydroine et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux La composition démographique et socio-économique de Laroche-Saint-Cydroine détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, jouant ainsi un rôle sur les résultats des élections européennes. Avec une densité de population de 139 hab/km² et 44,23% de population active, ces chiffres pourraient présager un engagement électoral plus fort. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 14,99% peut agir sur les inquiétudes des habitants quant aux directives européennes sur l'emploi. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (74,9%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 452 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,68%) révèle des impératifs de suivi social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (6,32%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Laroche-Saint-Cydroine mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 17,34% des habitants titulaires du seul baccalauréat, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - La mobilisation des électeurs aux européennes à Laroche-Saint-Cydroine Au fil des dernières consultations politiques, les 1 258 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes européennes, 44,78% des inscrits sur les listes électorales de Laroche-Saint-Cydroine (Yonne) avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 53,61% en 2014. Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le pourcentage de participation qui est toujours trop bas durant de ce type de scrutin. Au niveau de l'Hexagone, le record d'abstention a été constaté pendant le premier tour des régionales 2021, atteignant 66,72%. À Laroche-Saint-Cydroine, 66,93% des votants n'avaient pas voté.

09:30 - Abstention à Laroche-Saint-Cydroine : les leçons des précédentes élections L'un des critères clés du scrutin européen 2024 sera sans aucun doute le niveau de participation à Laroche-Saint-Cydroine. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 45,41% au premier tour et seulement 51,81% au deuxième tour. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, 16,91% des personnes en capacité de voter dans la commune avaient boudé les urnes, contre une abstention de 22,43% au deuxième tour. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle atteignait 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.