En direct

19:14 - À Charny Orée de Puisaye, qui va raffler les 16,82% de la Nupes ? En plus du résultat de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle des socialistes emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo arriveraient dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes d'opinion. Mais il faut rappeler que Raphaël Glucksmann s'était arrogé 2,99% à Charny Orée de Puisaye, contre 19,58% pour la liste de la majorité il y a cinq ans aux européennes. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol. La manne s'avère conséquente. Lors du premier tour des élections du Parlement à Charny Orée de Puisaye, le binôme Nupes avait en effet cumulé 16,82% des votes dans la commune. Une poussée à compléter avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Quel résultat pour la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Charny Orée de Puisaye ? Alors qu'on annonce une dizaine de points gagnés par le RN au niveau de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Charny Orée de Puisaye semble néanmoins dans une réalité différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas augmenté son score dans les bureaux de vote sur place. Le RN y a peut-être déjà atteint son maximum…

15:02 - Le RN en première position à Charny Orée de Puisaye lors de la dernière présidentielle Les dernières consultations en date, les législatives 2022, avaient offert un bon score pour le RN à Charny Orée de Puisaye. Le mouvement nationaliste était arrivé en tête dans la commune avec 30,55% au premier tour et surtout 63,92% au second (Charny Orée de Puisaye ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 34,5% au premier tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,96% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,93%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 54,3%, devant Emmanuel Macron à 45,7%.

12:45 - En 2019, des européennes très instructives Les résultats de ce 9 juin au soir vont-ils concorder avec l'équilibre de 2019 ? Le résultat de la liste RN, déjà emmenée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Charny Orée de Puisaye, avec 36,31%. Le mouvement nationaliste devançait Nathalie Loiseau à 19,58% et François-Xavier Bellamy à 9,22%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Charny Orée de Puisaye et leurs implications électorales A mi-chemin des européennes, Charny Orée de Puisaye foisonne de diversité et d'activités. Avec une population de 4 807 habitants répartis dans 3 839 logements, cette commune présente une densité de 266 hab/km². Ses 375 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 1 432 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une automobile (54,34 %) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les citoyens, dont 46,26% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 23 821 euros/an, la ville vise plus de prospérité. Charny Orée de Puisaye incarne la vitalité et l'authenticité d'une Europe en évolution.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus ce midi : la situation à Charny Orée de Puisaye Comment votent habituellement les citoyens de cette localité ? Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes européennes, sur les 2 195 inscrits sur les listes électorales à Charny Orée de Puisaye, 58,04% s'étaient rendus dans l'isoloir. Le taux de participation était de 47,37% lors des élections européennes de 2014. Près de la moitié des citoyens français n'ont pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2024 ? A l'échelle nationale, le premier tour des élections régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus faible jamais enregistré avec 33,3%. À Charny Orée de Puisaye, 59,26% des habitants avaient voté.

09:30 - Les européennes commencent à Charny Orée de Puisaye : l'abstention en question À Charny Orée de Puisaye, l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen sera immanquablement l'abstention. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 56,85% au premier tour et seulement 52,51% au second tour. En avril 2022, pour le second tour de la présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 79,52% au niveau de la localité, contre un taux de participation de 78,33% au premier tour, ce qui représentait 2 925 personnes. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle représentait 25,48% à midi et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.