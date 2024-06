Résultat des européennes à Douchy-Montcorbon : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Qui va prendre avantage des voix de la Nupes à Douchy-Montcorbon ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés a marqué les esprits lors des dernières élections en date, les législatives, elle a disparu aujourd'hui, rendant très flou le vote de gauche ce dimanche. A l'occasion du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 16,81% des voix dans la commune. Une poussée à comparer avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Il y a cinq ans, Glucksmann s'était élevé à 3,83% à Douchy-Montcorbon, contre 16,48% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut à l'issue du scrutin d'aujourd'hui...

17:08 - Que vont trancher les habitants de Douchy-Montcorbon ? Le résultat des européennes à l'échelle locale sera analysé selon le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste de la France. À Douchy-Montcorbon, on note que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 39,66% à l'issue du vote européen et Marine Le Pen 39,53% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo tranche avec ce que laissent imaginer les sondages en 2024 à l'échelle nationale, avec près de dix points gagnés pour le RN entre les dernières européennes et les européennes 2024. Le RN a peut-être atteint son maximum…

15:02 - Les dernières tendances à Douchy-Montcorbon Regarder dans le rétro pour décortiquer l'élection la plus récente est d'une logique implacable au moment de l'élection du jour. Les toutes dernières élections en date, les élections législatives, avaient donné lieu à un très bon score pour le RN à Douchy-Montcorbon. Ce dernier s'était hissé en tête dans la localité avec 41,59% au 1er tour et surtout 67,81% au second, lui garantissant d'être au sommet à l'échelon communal. Le Parti avait battu les candidats estampillés Ensemble ! (Majorité présidentielle) avec 18,36% et Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 16,81% au premier tour et encore Nupes (32,19%) au second sur l'unique circonscription du secteur. Il a même enregistré un résultat plus haut encore aux législatives 2022 que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat quelques mois plus tôt. La cheffe du parti avait accumulé 39,53% au premier tour et 59,77% au deuxième dans la cité.

12:45 - 39,66% pour Jordan Bardella lors des élections européennes 2019 à Douchy-Montcorbon Qui s'était imposé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date peut encore sembler pertinent au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. C'est la liste Bardella qui s'était arrogée les européennes il y a cinq ans à Douchy-Montcorbon, avec 39,66% des électeurs, soit 207 voix, devant la liste portée par Nathalie Loiseau avec 16,48% et la liste François-Xavier Bellamy avec 8,62%.

11:45 - Douchy-Montcorbon : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans les rues de Douchy-Montcorbon, les élections sont en cours. Dotée de 937 logements pour 1 355 habitants, la densité de la commune est de 62 hab par km². Ses 85 entreprises témoignent d'une économie florissante. Dans le bourg, 15,08 % des résidents sont des enfants, et 35,44 % ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les habitants, dont 41,83% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, 36,09% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 745,97 euros, pèse sur une ville qui ambitionne un avenir prospère. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Douchy-Montcorbon contribue à élaborer l'avenir de l'Europe.

10:30 - Douchy-Montcorbon : quel était le pourcentage de participation aux précédentes européennes ? Cette élection européenne verra-t-elle une progression de l'abstention comme en 2009 où un record avait été enregistré avec 59,4% ? Au niveau du pays tout entier, le pic d'abstention a été enregistré pendant le premier tour des régionales 2021. Il atteignait 66,7%. À Douchy-Montcorbon, 72,77% des votants ne s'étaient pas déplacés. Comment votent d'habitude les citoyens de cette ville ? A l'occasion des précédentes élections européennes, sur les 555 personnes en âge de voter à Douchy-Montcorbon, 46,32% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 52,2% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Les européennes démarrent à Douchy-Montcorbon : quel sera le taux de participation ? À Douchy-Montcorbon, la participation constituera immanquablement l'une des clés de ces européennes 2024. En avril 2022, au deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 27,14% des votants de la ville. L'abstention était de 27,26% au premier tour. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 54,58% au premier tour. Au second tour, 57,7% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel taux atteindra l'abstention à Douchy-Montcorbon cette année ? La flambée des prix qui plombe les finances des foyers français, combinée avec les craintes engendrées par la guerre en Ukraine, sont par exemple capables de ramener les électeurs de Douchy-Montcorbon dans les bureaux de vote.