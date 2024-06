Résultat des européennes à Charolles : l'élection 2024 en direct

11:45 - Élections européennes à Charolles : un éclairage démographique

Quelle influence la population de Charolles exerce-t-elle sur le résultat des européennes ? La répartition par âge peut agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la localité, 28% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 35,28% de plus de 60 ans. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (64,49%) souligne l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 981 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (11,28%) et le nombre de résidences HLM (23,22% des logements) font ressortir les défis économiques et sociaux qui tracassent les électeurs. Les données sur l'instruction à Charolles mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 39,34% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.