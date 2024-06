Résultat des européennes à Charquemont : l'élection 2024 en direct

En direct

15:34 - En 2019, Nathalie Loiseau au sommet lors des européennes Revenir cinq ans en arrière peut toujours sembler pertinent au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Nathalie Loiseau avait vaincu à Charquemont lors des élections du Parlement européen il y a cinq ans, avec 22,98%. Le RN de Jordan Bardella était alors relégué au second plan avec 22,22% des voix.

11:45 - Démographie et politique à Charquemont, un lien étroit Quelle influence les habitants de Charquemont exercent-ils sur le résultat des européennes ? Avec 52,57% de population active et une densité de population de 123 hab par km², ces chiffres pourraient présager une implication électorale plus importante. Le taux de chômage à 9,85% peut avoir un effet sur les attentes des habitants quant aux mesures européennes sur l'emploi. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (80,08%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 780 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (11,3%) met en lumière des besoins de soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (3,8%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Charquemont mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 30,26% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Charquemont ? Est-ce que les Français se déplaceront plus pour participer aux élections européennes 2024, à l'instar du rebond constaté en 2019 ? A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% le midi et seulement 43,3% à 17h. Afin de cerner davantage le vote des citoyens de cette commune, il est nécessaire d'étudier les résultats des précédentes élections. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes européennes, le pourcentage de participation représentait 47,55% des inscrits sur les listes électorales de Charquemont (Doubs), contre une participation de 42,56% en 2014.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : le cas de Charquemont La participation sera l'une des clés du scrutin européen à Charquemont. La situation géopolitique actuelle est notamment en mesure de ramener les citoyens de Charquemont dans les bureaux de vote. Pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 700 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 80,35% avaient participé à l'élection. La participation était de 78,79% au second tour, c'est-à-dire 1 341 personnes. En proportion, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 45,86% au premier tour et seulement 44,77% au deuxième tour.