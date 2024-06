Résultat des européennes à Charroux : l'élection 2024 en direct

17:24 - Tendance favorable à Renaissance à Charroux ?

C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Charroux lors du premier tour de la présidentielle, avec 29,81%, arrivant devant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 24,81%. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 42,16% contre 57,84%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité un mois plus tard, lors des élections du Parlement, avec 14,21% au premier tour, contre 27,89% pour le binôme Divers gauche. Il n'y arrivera pas plus au second tour, voyant encore le binôme LREM remporter le scrutin.