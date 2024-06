Résultat des européennes à Savigné : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - Rassemblement national : quel score à Savigné à l'issue des européennes ? Le nombre d'électeurs glanés par le RN sera un enjeu clé pour ces élections localement, comme dans le reste de la France. À Savigné, on remarque que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 26,19% à l'issue du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 24,59% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance tranche avec ce que laissent imaginer les sondages récents à l'échelle du pays, avec près de dix points gagnés pour le RN entre les dernières européennes et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Situation favorable à Hayer à Savigné ? Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 24,59% contre 32,34% pour Emmanuel Macron. Et elle échouait aussi au second tour avec 44,65% contre 55,35%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Savigné quelques semaines plus tard, lors des législatives, avec 19,71% au premier tour, contre 30,29% pour le binôme La République en Marche. Au deuxième round, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui cumulera le plus de suffrages, avec 59,69% sur la seule circonscription recouvrant la commune.

12:45 - Quel était le verdict des élections européennes à Savigné en 2019 ? Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Regarder en arrière semble toujours évident au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce 9 juin. Le score de la liste Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Savigné, à 26,19%. Le RN devançait Nathalie Loiseau à 21,03% et Yannick Jadot à 11,34%.

11:45 - Savigné : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Quel impact aura la population de Savigné sur le résultat des européennes ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans la localité, avec près de 26% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 10,61%. En outre, le pourcentage de familles propriétaires (78,07%) met en exergue l'importance des questions de logement et d'urbanisation. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (31,29%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 494 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (6,6%) met en lumière des impératifs d'accompagnement social, et le pourcentage de salariés en CDD (8,27%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Savigné mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 15,36% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - À Savigné, quelle participation aux précédentes européennes ? Pour se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il faut étudier les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. A l'occasion des dernières européennes, 45,64% des électeurs de Savigné avaient boudé les urnes, contre une abstention de 57,55% il y a dix ans. Les européennes mobilisant moins que les autres scrutins, cette année fera-t-elle exception ? Voici les chiffres de 2019 au niveau national : le pourcentage d'abstention aux européennes s'élevait à 49,9%.

09:30 - C'est l'heure de voter à Savigné : les européennes débutent Le taux d'abstention sera sans aucun doute un critère décisif du scrutin européen à Savigné. Au second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 22,81% des inscrits sur les listes électorales de la localité. Le taux d'abstention était de 23,08% au premier tour. En proportion, dans la localité, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 50,00% au premier tour et seulement 50,35% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Savigné ? Les études montrent que l'abstention est la plupart du temps plus élevée chez les jeunes, cette situation peut-elle s'inverser pour les européennes ?