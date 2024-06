Résultat des européennes à Charvonnex : l'élection 2024 en direct

Marine Le Pen avait été arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 19,67% contre 31,5% pour Emmanuel Macron. Et elle ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 33,51% contre 66,49%. Le RN ratait aussi la première marche à Charvonnex un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 18,98% au premier tour, contre 34,77% pour le binôme Ensemble !. Sur la commune de Charvonnex, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera choisie au cours du second tour, achevant la défaite de l'ancien Front national.

11:45 - Analyse socio-économique de Charvonnex : perspectives électorales

La composition démographique et le contexte socio-économique de Charvonnex contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les européennes. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les priorités des mesures européennes en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans la commune, 25,1% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 16,02% de plus de 60 ans. Le taux de familles possédant au moins une voiture (86,63%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 541 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (8,22%) met en évidence la nécessité d'un soutien social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (4,88%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (40,88%), témoigne d'une population instruite à Charvonnex, soulignant l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.