Résultat des européennes à Argonay : l'élection 2024 en direct

17:01 - Emmanuel Macron en tête il y a deux ans à Argonay Argonay avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 18,49%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, crédité de 35,19% des voix. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 31,78% contre 68,22%. Le RN n'a pas plus convaincu à Argonay par la suite, lors des élections des députés, avec 13,56% au premier tour, contre 40,05% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). A l'issue du second round, c'est encore un binôme La République en Marche qui va glaner le plus de votes, avec 66,19% sur la seule circonscription couvrant Argonay.

12:45 - Les européennes 2019 avaient placé en tête Nathalie Loiseau à Argonay Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date nous semble toujours évident au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Le trio de tête des dernières européennes à Argonay était composé de la liste de Nathalie Loiseau avec 31,25% des bulletins, s'imposant donc face à la liste de Yannick Jadot avec 18,18% et Jordan Bardella avec 13,64%.

11:45 - Analyse socio-économique d'Argonay : perspectives électorales Les facteurs démographiques et socio-économiques d'Argonay montrent des tendances claires qui pourraient peser sur le résultat des élections européennes. Avec une densité de population de 529 hab par km² et un pourcentage de chômeurs de 6,71%, les questions liées au chômage et au logement sont des sujets majeurs. Un revenu moyen par foyer fiscal de 43 699 euros par an souligne le poids des problématiques sur la qualité de vie dans les préoccupations des 1 158 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (19,44%) et le nombre de résidences HLM (15,03% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (44,34%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Argonay, soulignant l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

10:30 - Argonay : la mobilisation des citoyens aux européennes Pour se faire une idée du vote des habitants de cette localité, il est nécessaire d'étudier les résultats des rendez-vous électoraux passés. Cinq ans auparavant, lors des précédentes élections européennes, 54,58% des personnes en âge de voter à Argonay avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 46,47% lors du scrutin européen de 2014. Avec une abstention qui ne cesse de grimper lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Voici les chiffres de 2019 au niveau de l'Hexagone : la participation aux européennes représentait 50,1%.

09:30 - Comprendre le taux d'abstention aux élections à Argonay À Argonay, l'abstention constituera immanquablement l'une des grandes inconnues du scrutin européen. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 50,11% au premier tour et seulement 51,66% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Argonay ? En avril 2022, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 21,07% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec un taux d'abstention de 17,61% au premier tour. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle atteignait 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.