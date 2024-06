Résultat des européennes à Chasné-sur-Illet : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Chasné-sur-Illet scrutés Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par les socialistes, avait glané 10,58% à Chasné-sur-Illet, contre 28,77% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut en 2024 selon les enquêtes d'intentions de vote publiées lors de la campagne, à tel point qu'il arriverait dans un mouchoir de poche avec la liste macroniste de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir malgré son coup d'éclat lors des législatives. La réserve de voix semble importante : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Chasné-sur-Illet, le binôme Nupes avait en effet glané 46,66% des votes dans la localité. Une poussée à comparer avec les 41% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Tout est évidemment dépendant cette fois des scores de la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint et enfin du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - Rassemblement national : quel résultat à Chasné-sur-Illet à l'issue des européennes ? Si on se penche sur la progression du RN prédite par les sondeurs au niveau national pour les élections de juin, soit pas moins de 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score de ce dernier devrait s'élever à environ 20% à Chasné-sur-Illet. Un calcul qui semble logique compte tenu des suffrages déjà arrachés par les lepénistes dans la commune ces dernières années, entre 2019 et 2022 : un bond de 4 points qui peut toujours évoluer.

15:02 - Emmanuel Macron en tête à la présidentielle à Chasné-sur-Illet Dans les isoloirs de Chasné-sur-Illet, Marine Le Pen n'avait pas vraiment séduit lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans. Avec seulement 14,51%, la cheffe de file du RN était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 30,14% et 26,44% des votes. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 28,68% contre 71,32%. Avec 9,88%, le RN sera devancé ensuite par les 46,66% du binôme Nupes au premier tour des législatives. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire. Chasné-sur-Illet choisira d'ailleurs un binôme Nupes au second tour, finalement vainqueur localement avec 59,50%.

12:45 - 28,77% pour Nathalie Loiseau lors des européennes 2019 à Chasné-sur-Illet Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière nous semble de nouveau indispensable au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. À Chasné-sur-Illet, les dernières européennes s'achevaient sur la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 28,77% des voix. La gagnante était suivie de la liste de Yannick Jadot avec 22,71%. En troisième position se trouvait Jordan Bardella avec 10,58%.

11:45 - Analyse démographique et économique des élections européennes à Chasné-sur-Illet La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Chasné-sur-Illet déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les européennes. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la ville, avec près de 38% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 4,5%. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (8,05%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 677 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (5,15%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (0,55%) indiquent les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,97% à Chasné-sur-Illet, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

10:30 - Européennes précédentes à Chasné-sur-Illet : état des lieux de l'abstention Est-ce que les citoyens français se déplaceront plus pour participer aux élections européennes cette année, à l'instar du rebond constaté en 2019 ? Au niveau national, les régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais constatée en France, atteignant 33% lors du premier tour. À Chasné-sur-Illet, 62,88% des votants avaient participé. Au cours des dernières années, les 1 677 habitants de cette localité ont dévoilé leurs préférences de vote. En 2019, pendant les européennes, le pourcentage de participation représentait 60,51% des électeurs de Chasné-sur-Illet (Ille-et-Vilaine), contre une participation de 49,95% en 2014.

09:30 - C'est le moment de voter à Chasné-sur-Illet pour les européennes À Chasné-sur-Illet, l'abstention sera sans nul doute l'une des grandes inconnues du scrutin européen. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 56,09% au premier tour. Au deuxième tour, 57,83% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Il y a 2 ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, 82,05% des personnes aptes à voter dans la commune s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 83,06% au deuxième tour, soit 1 005 personnes. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.