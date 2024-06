Résultat des européennes à Saint-Sulpice-la-Forêt : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Qui va tirer parti du vote Nupes à Saint-Sulpice-la-Forêt ? En plus du score de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du PS portée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux arriveraient au coude-à-coude à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes d'opinion. Mais il faut rappeler que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LaRem lors des européennes 2019, s'était arrogée 26,95% à Saint-Sulpice-la-Forêt, contre 8,98% pour la liste de gauche alors. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui a été dissoute. La réserve de voix semble importante. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Saint-Sulpice-la-Forêt, le binôme Nupes avait en effet accumulé 48,34% des votes dans la commune. Une poussée à affiner avec les 42% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Le verdict dépendra évidemment cette fois des points obtenus par Manon Aubry (5,69% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (29,04% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du PCF Léon Deffontaine (1,35% pour Yann Brossat en 2019). Quant à la liste de Valérie Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa véritable base à Saint-Sulpice-la-Forêt, entre les 26,95% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 34,54% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 34,17% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Jusqu'où ira le Rassemblement national lors des européennes à Saint-Sulpice-la-Forêt ? Si on met face à face le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on trouve une progression de 1 point à Saint-Sulpice-la-Forêt. Mais la marche pourrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion annonçant plutôt aux lepénistes une progression de près de 10 points par rapport à l'élection européenne précédente. Assez pour prévoir 19% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les enseignements des élections de 2022 Marine Le Pen n'avait pas été servie dans la commune au 1er tour de la présidentielle 2022, ne glanant que 10,98% contre 34,54% pour Emmanuel Macron et 29,1% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 21,69% contre 78,31%. Les élections législatives qui suivront ne seront pas favorables, au premier tour, au Rassemblement national, qui obtiendra 8,87%, alors que les candidats Nupes réuniront 48,34% des voix. Il n'y aura pas d'amélioration au second tour, le mouvement étant toujours aux abonnés absents localement.

12:45 - À Saint-Sulpice-la-Forêt, Yannick Jadot sur la première marche lors des élections européennes 2019 Se retourner sur le dernier test semble encore une évidence au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Le podium des dernières européennes à Saint-Sulpice-la-Forêt était composé de la liste de Yannick Jadot avec 29,04% des suffrages, devançant la liste de Nathalie Loiseau avec 26,95% et Jordan Bardella avec 9,28%.

11:45 - Saint-Sulpice-la-Forêt : européennes et dynamiques démographiques Devant le bureau de vote de Saint-Sulpice-la-Forêt, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Avec ses 37,07% de cadres pour 1 499 habitants, cette ville possède une certaine vitalité économique. Ses 71 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 453 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (90,61 %) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les habitants, comprenant une proportion de 37,11% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, 49,67% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1174,97 euros, pèse sur une ville qui aspire à un avenir prospère. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Saint-Sulpice-la-Forêt écrit une nouvelle page de l'histoire européenne.

10:30 - Saint-Sulpice-la-Forêt : la mobilisation des électeurs aux élections européennes Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il faut étudier les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Il y a cinq ans, au moment des précédentes européennes, le pourcentage de participation représentait 62,41% au sein de Saint-Sulpice-la-Forêt (Ille-et-Vilaine). Le taux de participation était de 52,62% il y a dix ans. Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le pourcentage d'abstention qui est toujours trop haut durant de ce type de rendez-vous électoral. À travers tout le pays, les régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais constatée en France, atteignant 33,28% lors du premier tour. À Saint-Sulpice-la-Forêt, 56,75% des votants avaient voté.

09:30 - C'est l'heure de voter à Saint-Sulpice-la-Forêt : les européennes débutent L'un des critères décisifs de ces élections européennes sera indiscutablement le taux d'abstention à Saint-Sulpice-la-Forêt. La guerre aux portes de l'Europe serait de nature à renforcer l'engagement civique des habitants de Saint-Sulpice-la-Forêt (35250). En avril 2022, au second tour de la dernière élection présidentielle, 15,42% des électeurs inscrits dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 15,33% au premier tour. En proportion, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, c'était presque un record.