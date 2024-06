Résultat des européennes à Chassal-Molinges : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - À Chassal-Molinges, qui va profiter des électeurs de la Nupes ? Une autre incertitude de ces européennes est celle du poids de la gauche après l'explosion de la Nupes. Au cours du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 17,06% des suffrages dans la localité. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait glané 3,88% à Chassal-Molinges, contre 14,03% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Le Rassemblement national à Chassal-Molinges, un favori aux européennes ? Si on associe le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 1 point à Chassal-Molinges. Mais celle-ci pourrait s'avérer encore plus haute aux européennes 2024, les instituts de sondages donnant plutôt à la formation une progression de près de 10 points par rapport à l'élection européenne précédente. Assez pour anticiper 43% dans la ville cette fois ?

15:02 - Tendance favorable au RN à Chassal-Molinges ? Marine Le Pen a amplement surpassé son score national à Chassal-Molinges au cours de la dernière présidentielle il y a deux ans avec un nombre de votes correspondant à 34,94% des électeurs au 1er tour. Au deuxième tour de l'élection, c'est de nouveau la numéro 1 du parti d'extrême droite qui avait le plus convaincu à Chassal-Molinges avec 56,12%, devant Emmanuel Macron à 43,88%. Au moment de fournir ou non une majorité au président élu, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la ville, cumulant 24,71% des suffrages sur place, contre 34,71% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (66,78%).

12:45 - En 2019, une tendance très tranchée Le résultat de ce dimanche soir va-t-il confirmer le choix des électeurs de 2019 ? 33,43% des voix avaient cheminé vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen, devant Nathalie Loiseau à 14,03% et Nicolas Dupont-Aignan à 12,54%. Le RN avait attiré ainsi 112 habitants de Chassal-Molinges passés par les isoloirs.

11:45 - Démographie et politique à Chassal-Molinges, un lien étroit Quel impact auront les électeurs de Chassal-Molinges sur les résultats des élections européennes ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans la localité, avec près de 34% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 12,21%. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (22,84%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 349 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 8,39% et d'une population immigrée de 11,34% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les chiffres sur l'instruction à Chassal-Molinges mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 15,06% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'éducation et l'emploi.

10:30 - À Chassal-Molinges, quelle participation aux élections européennes ? Comment ont voté les électeurs de cette ville lors des élections passées ? En 2019, à l'occasion des européennes, 52,6% des personnes aptes à participer à une élection à Chassal-Molinges avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 56,68% en 2014. Ce scrutin européen verra-t-il une hausse de l'abstention des Français comme en 2009 où un record avait été constaté avec 59,4% ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à 12 heures et déjà 43,3% à 17 heures.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux élections européennes à Chassal-Molinges ? À Chassal-Molinges, le taux d'abstention constituera l'un des critères principaux des élections européennes. A l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 770 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 69,48% avaient pris part au scrutin. La participation était de 72,08% au premier tour, c'est-à-dire 555 personnes. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, la participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. Les études indiquent que l'abstention est couramment supérieure chez les jeunes, cette réalité peut-elle évoluer pour les européennes ?