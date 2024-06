En direct

19:27 - À Chassenard, que vont décider les électeurs de la Nupes ? L'union de gauche aux législatives ayant explosé en vol, que décideront ses électeurs lors de ces élections européennes ? Pour le premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 15,3% des voix dans la commune. Une performance à mettre en perspective avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann avait glané 4,7% à Chassenard, contre 14,43% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel verdict pour la liste RN emmenée par Jordan Bardella à Chassenard ? Enseignement clé pour ce dimanche : Chassenard fait partie des rares localités où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 42,95% lors du vote européen et Marine Le Pen 37,52% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de 10 points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024. Le RN a peut-être atteint son maximum…

15:02 - Vent favorable au Rassemblement à Chassenard ? Dernières élections en date, les législatives 2022 avaient donné un très gros résultat pour le RN à Chassenard. Le parti d'extrême droite avait obtenu une place en tête dans la cité avec 38,79% au 1er round, mais sera battu en revanche au deuxième par le binôme Les Républicains (Chassenard n'ayant qu'une circonscription). Il a même fait un poucentage plus fort aux législatives que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat quelques mois plus tôt. La candidate avait engrangé 37,52% au premier tour et 57,66% au second dans la ville. Elle avait cette fois surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, obtenant respectivement 27,43% et 11,5% au premier tour, pour finir devant Emmanuel Macron (42,34%) au second.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella en première position lors des dernières européennes Regarder en arrière apparait aussi comme avisé au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Quel verdict était tombé à l'issue des européennes en 2019 ? Le score de la liste du RN, déjà emmenée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Chassenard, avec 42,95%. L'extrême droite devançait Nathalie Loiseau à 14,43% et François-Xavier Bellamy à 8,05%.

11:45 - Élections à Chassenard : l'impact des caractéristiques démographiques Dans la commune de Chassenard, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur les résultats des élections européennes. Avec une densité de population de 38 habitants/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,93%, les enjeux liés au chômage et au logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (14,81%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 297 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,46%) met en évidence la nécessité d'un soutien social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (6,43%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Chassenard mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 17,4% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Chassenard ? Au cours des dernières années, les 1 046 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Durant les élections européennes 2019, sur les 336 inscrits sur les listes électorales à Chassenard, 49,85% s'étaient rendus dans l'isoloir, contre un taux de participation de 42% lors des européennes de 2014. Les élections européennes mobilisant moins que les autres scrutins, l'année 2024 fera-t-elle exception ? Au niveau national, le premier tour des régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus bas jamais enregistré, atteignant 33%. À Chassenard, 78,73% des habitants avaient voté.

09:30 - Election à Chassenard : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes L'une des clés de ce scrutin européen 2024 sera indéniablement l'étendue de l'abstention à Chassenard. A l'occasion du second tour de la présidentielle, sur les 735 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 77,69% avaient participé à l'élection. La participation était de 81,5% au premier tour, c'est-à-dire 599 personnes. Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle s'élevait à 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. L'inflation est notamment en mesure d'avoir des conséquences sur la stratégie de vote des habitants de Chassenard.