En direct

19:27 - Une confrontation Renaissance-Parti socialiste aussi à Molinet pour ces européennes ? L'union de la gauche aux législatives ayant explosé en vol, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections européennes ? A l'issue du premier tour des dernières législatives, la candidature Nupes avait obtenu 23,72% des bulletins dans la commune. Une performance à mettre en perspective avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait atteint 4,13% à Molinet, contre 17,43% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son résultat dépendra évidemment cette fois de ceux de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Quel résultat aux européennes de Molinet pour la liste RN emmenée par Jordan Bardella ? Le score du Rassemblement national sera l'enseignement majeur au niveau local pour ces élections du Parlement européen 2024. Alors que les sondages annoncent dix points gagnés par le RN sur la France entière, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Molinet semble néanmoins dans une physionomie plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas avancé dans la ville. Le RN y aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Tendance favorable au Rassemblement à Molinet ? Le verdict du plus récent scrutin semble un indice intéressant au moment du rendez-vous politique du jour. Dernières élections en date, les législatives 2022 avaient donné lieu à un très gros résultat pour le RN à Molinet. Ce dernier avait fini en tête dans la ville avec 26,15% au premier tour, mais sera battu en revanche au second par le ticket Ensemble ! (Majorité présidentielle) (Molinet n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 32,16% au 1er tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 28,93% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,86%. Avec 49,69% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 50,31%.

12:45 - Quelle liste était arrivée en tête des européennes à Molinet en 2019 ? Se retourner sur le dernier test apparait encore comme logique au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Le score de la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme général en chef à l'époque, était au plus haut à Molinet, à 35,09%. Le RN devançait Nathalie Loiseau à 17,43% et François-Xavier Bellamy à 10,55%.

11:45 - Molinet : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans la commune de Molinet, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des européennes ? Avec 41,75% de population active et une densité de population de 45 hab/km², ces chiffres pourraient favoriser une implication électorale plus importante. Le taux de chômage à 10,39% peut avoir un effet sur les espoirs des habitants quant aux mesures européennes sur le travail. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (21,36%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 391 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,14%) met en évidence la nécessité d'un suivi social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,57%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Molinet mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 14,4% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - Elections européennes passées à Molinet : l'impact de l'abstention Près d'un citoyen français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% le midi et déjà 43,29% à 17 heures. L'étude des rendez-vous électoraux précédents est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette ville. Il y a cinq ans, lors des précédentes élections européennes, 469 inscrits sur les listes électorales de Molinet (Allier) avaient participé au vote (soit 54,66%). La participation était de 46,04% en 2014.

09:30 - Les européennes sont lancées à Molinet : scrutin en cours À Molinet, le niveau de participation constituera immanquablement un facteur déterminant des élections européennes. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses répercussions sur les tarifs des matières premières sont de nature à avoir un impact sur les décisions que prendront les citoyens de Molinet (03510). En avril 2022, au premier tour de la présidentielle, 18,2% des électeurs dans la localité avaient boudé les urnes. L'abstention était de 17,74% au second tour. En proportion, dans la localité, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 54,53% au premier tour et seulement 51,63% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Molinet ?