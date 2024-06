Résultat des européennes à Chasseneuil-sur-Bonnieure : l'élection 2024 en direct

11:45 - L'avenir de l'Europe se décide aussi à Chasseneuil-sur-Bonnieure

Comment la population de Chasseneuil-sur-Bonnieure peut-elle affecter les résultats des élections européennes ? Dans la ville, 27% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 35,06% de 60 ans et plus. La répartition démographique peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Un salaire moyen mensuel net de 1912,45 euros/mois peut être l'expression de difficultés économiques locales. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,32%) révèle la nécessité d'un accompagnement social, et le pourcentage de salariés en CDD (9,81%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Chasseneuil-sur-Bonnieure mettent en relief une diversité de qualifications, avec 35,1% des résidents non diplômés, cela peut impacter le taux d'abstention dans la commune.