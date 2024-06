En direct

19:28 - Que vont trancher les supporters de la gauche à Taponnat-Fleurignac ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés s'était imposée comme une force politique majeure lors des législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, rendant très incertain le vote de gauche dans les urnes. Le jour du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait donc fini en tête avec 22,15% des suffrages dans la localité. Un score à mettre en perspective avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Il y a cinq ans, Glucksmann s'était arrogé 8,47% à Taponnat-Fleurignac, contre 19,71% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Taponnat-Fleurignac Alors qu'au niveau du pays, les sondeurs prédisent un resultat de 33% pour le Rassemblement national au scrutin européen en juin, soit dix points de plus qu'aux européennes 2019, la progression locale semble encore plus forte. Le mouvement lepéniste a en effet déjà engrangé 8 points entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. On ne peut pas exclure que le RN dépassera les 33% ce 9 juin.

15:02 - Vent favorable au RN à Taponnat-Fleurignac ? La commune de Taponnat-Fleurignac avait plébiscité Marine Le Pen lors du scrutin présidentiel de 2022 puisque la patronne du Rassemblement national prenait la tête avec 31,21% au premier tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,21% contre 50,79%. Un mois plus tard, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la commune, cumulant 21,65% des voix sur place, contre 22,15% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (55,31%).

12:45 - Les européennes 2019 avaient placé en tête Jordan Bardella à Taponnat-Fleurignac Quel résulat s'était imposé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date semble encore sensé au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Il y a cinq ans, à Taponnat-Fleurignac, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, avait une longueur d'avance, avec 23,78% des voix contre Nathalie Loiseau à 19,71% et Yannick Jadot à 12,21%. Si on entre dans le détail, 146 électeurs avaient alors été séduits par le RN dans la cité.

11:45 - L'avenir de l'Europe se décide aussi à Taponnat-Fleurignac Quel impact aura la population de Taponnat-Fleurignac sur le résultat des européennes ? La répartition par âge peut avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans le village, 15,64% des résidents sont des enfants, et 9,61% de plus de 75 ans. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (81,68%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 627 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (13,89%) met en évidence des besoins de suivi social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (9,72%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Taponnat-Fleurignac mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,22% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Taponnat-Fleurignac : quel était le taux de participation aux élections européennes ? Choisir les futurs eurodéputés n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? Au niveau national, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à 12 heures et seulement 43,3% à 17h. Comment votent d'ordinaire les citoyens de cette ville ? Lors des précédentes européennes, le taux de participation s'élevait à 54,57% des votants de Taponnat-Fleurignac (Charente). La participation était de 45,39% en 2014.

09:30 - Comprendre le taux de participation aux élections à Taponnat-Fleurignac À Taponnat-Fleurignac, l'un des facteurs déterminants de ces européennes 2024 sera incontestablement le taux d'abstention. En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, 19,01% des personnes en capacité de voter dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 20,03% au second tour. En proportion, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 46,73% au premier tour et seulement 48,51% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Taponnat-Fleurignac ? La perte de pouvoir d'achat est susceptible d'impacter les choix que feront les habitants de Taponnat-Fleurignac.