Résultat des européennes à Château-Porcien : l'élection 2024 en direct

En direct

19:28 - À Château-Porcien, que vont choisir les électeurs de la gauche ? En plus du résultat du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du PS portée par Raphaël Glucksmann. Les deux sont donnés dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes d'opinion. Mais on se souvient que Le candidat de gauche avait glané 2,74% à Château-Porcien, contre 13,72% pour la liste de la majorité lors des européennes 2019. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nupes, qui a déjà vécu. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Château-Porcien, le binôme Nupes avait en effet obtenu 14,45% des votes dans la commune. Une poussée à affiner avec les 13% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (9,28% pour Jean-Luc Mélenchon, 1,12% pour Yannick Jadot, 2,08% pour Fabien Roussel et 1,28% pour Anne Hidalgo). Le verdict est évidemment dépendant cette fois des résultats de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine. Quant à Valérie Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa réelle base à Château-Porcien, entre les 13,72% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 24,96% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 21,39% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel résultat aux européennes de Château-Porcien pour la liste RN de Jordan Bardella ? Le résultat du RN sera le grand sujet à l'échelle locale pour ces élections européennes. En regardant la progression du RN anticipée par les sondeurs au niveau national pour ces européennes, soit dix points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat de celui-ci a toutes les chances de se situer pas loin des 50% à Château-Porcien. Une estimation qui concorde avec les points déjà grattés par le mouvement dans la ville depuis 2019 jusqu'au premier tour de Le Pen en 2022 et qui correspond en effet à 4 points de parts de voix.

15:02 - Pourquoi le RN est en avance à Château-Porcien ? Dernières élections en date, les élections législatives 2022 avaient donné lieu à un bon résultat pour le Rassemblement national à Château-Porcien. Le mouvement nationaliste s'était placé en tête dans la ville avec 30,64% au 1er round et surtout 50,00% au second (Château-Porcien n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 42,4% au 1er tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,96% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 9,28%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 61,87%, devant Emmanuel Macron à 38,13%.

12:45 - À Château-Porcien, Jordan Bardella en tête en 2019 Qui s'était imposé lors des européennes précédentes ? Regarder en arrière peut encore sembler logique au moment de se préparer au résultat du scrutin d'aujourd'hui. 38,4% des suffrages s'étaient dirigés vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella à l'époque, aux élections du Parlement européen, contre Nathalie Loiseau à 13,72% et François-Xavier Bellamy à 9,48%. Le mouvement eurosceptique avait dominé le scrutin avec pas moins de 154 électeurs de Château-Porcien.

11:45 - Comment la composition démographique de Château-Porcien façonne les résultats électoraux ? Devant le bureau de vote de Château-Porcien, les citoyens se rassemblent pour choisir leurs eurodéputés. Avec une population de 1 308 habitants répartis dans 594 logements, ce village présente une densité de 82 hab/km². L'existence de 73 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans le village, 33 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 29,1 % ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations des politiques européennes en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 35,19% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, près de 42,47% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 552,65 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Château-Porcien affirme l'attachement des habitants aux valeurs de l'Europe.

10:30 - Taux de participation aux dernières élections européennes à Château-Porcien : quels enseignements ? Au cours des consultations démocratiques passées, les 1 325 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Cinq années plus tôt, lors des précédentes élections européennes, parmi les 423 personnes en âge de voter à Château-Porcien, 50,81% étaient restées chez elles, à comparer avec un taux d'abstention de 65,03% en 2014. Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le pourcentage d'abstention qui est souvent trop haut lors de ce type d'élection. Au niveau de l'Hexagone, le record d'abstention a été enregistré à l'occasion du premier tour des élections régionales 2021, atteignant 66,72%. À Château-Porcien, 71,23% des habitants n'avaient pas pris la peine de se déplacer.

09:30 - Participation à Château-Porcien : les leçons des précédentes élections Ce dimanche, lors des élections européennes à Château-Porcien, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La flambée des prix des matières premières qui grève les finances des Français serait de nature à impacter la stratégie de vote des habitants de Château-Porcien (08360). Lors du premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 27,37% au niveau de la ville, contre un taux d'abstention de 24,15% au second tour. En comparaison, à l'échelle du pays, l'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, plus qu'en 2017.