En direct

19:08 - À Châteauneuf-les-Martigues, qui vont adopter les électeurs de la Nupes ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée PS, avait obtenu 3,62% à Châteauneuf-les-Martigues, contre 13,21% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. La donne semble différente en 2024 selon les enquêtes d'intentions de vote publiées lors de la campagne, à tel point qu'il pourrait arriver au coude-à-coude avec la liste Renaissance de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu. La réserve de voix s'avère importante : lors du premier tour des élections des députés à Châteauneuf-les-Martigues, le binôme Nupes avait en effet réuni 15,79% des votes dans la localité. Une percée à affiner avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à Châteauneuf-les-Martigues avant les européennes Le résultat des élections européennes au niveau local sera scruté selon le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste de la France. À Châteauneuf-les-Martigues, on note que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 41,61% au terme du vote européen et Marine Le Pen 41,36% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo contraste avec ce que prédisent les sondages en 2024 à l'échelle de la France, avec près d'une dizaine de points ajoutés pour le RN entre les dernières européennes et les européennes 2024. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Une avance pour le RN Elections les plus proches, les élections législatives 2022 avaient donné lieu à un beau résultat pour le Rassemblement national à Châteauneuf-les-Martigues. Ce dernier s'était placé en tête dans la cité avec 44,79% au premier round et surtout 58,58% au 2e (Châteauneuf-les-Martigues n'ayant qu'une circonscription). Il a même fait un meilleur résultat aux législatives 2022 que Marine Le Pen en personne lors de l'élection à la présidence de la République précédente. Elle avait accumulé 41,36% au 1er tour et 65,7% au deuxième dans la cité.

12:45 - 41,61% pour Jordan Bardella lors des dernières européennes à Châteauneuf-les-Martigues Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre apparait encore une fois comme sensé au moment du scrutin d'aujourd'hui. Dans le détail, la liste du RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella, s'était imposée aux européennes il y a cinq ans. Le mouvement cumulait 41,61% des votes, contre Nathalie Loiseau à 13,21% et Yannick Jadot à 8,83%.

11:45 - Châteauneuf-les-Martigues et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux Dans la ville de Châteauneuf-les-Martigues, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques pèsent sur le résultat des élections européennes. La pyramide des âges peut agir sur les priorités politiques en matière d'éducation et de santé. Dans la commune, 22,57% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 20,31% ont 60 ans et plus. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (88,78%) montre l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des 5 137 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (2,59%) et le nombre de résidences HLM (20,19% des logements) font ressortir les défis sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'instruction à Châteauneuf-les-Martigues mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 18,78% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus à 12h : la situation à Châteauneuf-les-Martigues Près d'un électeur français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2024 ? Les chiffres du pays en 2019 étaient les suivants : le taux de participation aux élections européennes atteignait 50,12%. Au fil des précédents scrutins européens, les 17 986 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Il y a cinq ans, durant les précédentes élections européennes, 5 711 électeurs de Châteauneuf-les-Martigues (Bouches-du-Rhône) s'étaient rendus aux urnes (soit 51,00%). La participation était de 45,23% il y a 10 ans.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Châteauneuf-les-Martigues : la participation en question À Châteauneuf-les-Martigues, l'une des grandes inconnues de ces européennes 2024 sera indiscutablement la participation. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 43,19% au premier tour et seulement 42,18% au second tour. Au premier tour de l'élection présidentielle, 74,86% des personnes en capacité de participer à une élection dans la commune avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 74,71% au deuxième tour, c'est-à-dire 8 838 personnes. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 heures et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.