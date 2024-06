En direct

19:07 - Quels seront les reports pour le vote Nupes à Marignane ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée PS, s'était élevé à 3,36% à Marignane, contre 12,76% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus aujourd'hui selon les enquêtes d'opinion menées lors de la campagne, à tel point qu'il pourrait arriver très proche de la liste Renaissance de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé. La barre est haute. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Marignane, le binôme Nupes avait en effet accumulé 15,14% des votes dans la commune. Une somme à compléter avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois des points obtenus par Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Le Rassemblement national favori à Marignane pour les européennes ? Alors qu'on annonce dix points de plus pour le RN sur la France entière, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Marignane semble néanmoins dans une réalité plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné de points dans la localité. Le RN y aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Des indicateurs à prendre en compte Les dernières consultations en date, les élections législatives 2022, avaient abouti à un beau score pour le Rassemblement national à Marignane. Le parti frontiste était arrivé en tête dans la localité avec 39,91% au premier tour. Il s'imposait ensuite avec 56,32% au second, lui garantissant le plus haut niveau à l'échelle communale (Marignane ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 39,96% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 17,84% et Emmanuel Macron troisième avec 17,25%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 64,44%, devant Emmanuel Macron à 35,56%.

12:45 - À Marignane, Jordan Bardella en tête lors des dernières européennes Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire apparait aussi comme évident au moment du scrutin de ce 9 juin. 46,76% des votes s'étaient tournés vers la liste du RN de Jordan Bardella à l'époque, aux européennes, devant Nathalie Loiseau à 12,76% et Yannick Jadot à 7,53%. Le RN séduisait ainsi 4584 électeurs de Marignane.

11:45 - Les défis socio-économiques de Marignane et leurs implications électorales Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Marignane se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 33 003 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 2 741 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 9 154 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la commune, 18,49 % des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 24,9 % ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des mesures européennes, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Avec 2 438 résidents étrangers, Marignane se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Au sein de cette diversité sociale, près de 38,39% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 635,67 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. À Marignane, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'écologie et l'inflation, alimentent le débat démocratique.

10:30 - Retour sur la participation aux européennes à Marignane Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le pourcentage de participation qui est toujours trop bas durant de ce type d'élection. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à 12 heures et seulement 43,3% à 17 heures. L'étude des résultats des élections passées est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette ville. A l'occasion des précédentes élections européennes, le pourcentage de participation représentait 45,0% au sein de Marignane, contre une participation de 36,39% pour les européennes de 2014.

09:30 - Participation à Marignane : quelles perspectives pour les élections européennes ? Ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Marignane, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour rappel, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 62,81% au premier tour et seulement 62,52% au second tour. Il y a deux ans, lors du deuxième tour de la présidentielle, 29,66% des personnes aptes à participer à une élection dans l'agglomération avaient déserté les urnes. L'abstention était de 29,41% au premier tour. En comparaison, à l'échelle de l'Hexagone, l'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour.