En direct

19:10 - Quel verdict pour Raphaël Glucksmann à gauche au terme de ces élections européennes ? Outre le résultat du RN, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du PS emmenée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires arriveraient au coude-à-coude dans la soirée, selon les enquêtes d'intentions de vote. Raphaël Glucksmann avait obtenu 5,65% à Châteauneuf-sur-Loire, contre 24,96% pour la liste LREM lors des dernières européennes. Tout dépendra du report des voix de la Nupes, qui a déjà vécu. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Châteauneuf-sur-Loire, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 19,52% des votes dans la commune. Une performance à affiner avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? Donner une estimation n'est pas sans risque. Le verdict dépendra évidemment cette fois des résultats de Manon Aubry (4,37% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (11,9% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du communiste Léon Deffontaine (1,38% pour Yann Brossat en 2019). Quant à Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa véritable base à Châteauneuf-sur-Loire, entre les 24,96% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 30,6% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 34,93% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel résultat pour le Rassemblement national à Châteauneuf-sur-Loire ? Le nombre d'électeurs séduits par la liste portée par Jordan Bardella sera l'enseignement majeur à l'échelle locale pour ces élections des députés européens 2024. Si dans tout le pays, les sondages d'intentions de vote prédisent une progression du RN à près de 10 points de plus aux européennes 2024 par rapport à son résultat des précédentes européennes (ce qui propulserait Bardella à 36% dans la commune), il faut réaliser néanmoins que ce dernier n'a pour l'instant pris que 2 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La razzia annoncée devrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Situation favorable à Renaissance à Châteauneuf-sur-Loire ? Marine Le Pen était distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 28,18% contre 30,6% pour Emmanuel Macron. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 42,74% contre 57,26%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Châteauneuf-sur-Loire quelques jours plus tard, lors des élections législatives, avec 23,59% au premier tour, contre 34,93% pour le binôme LREM. Au deuxième round, c'est encore un binôme La République en Marche qui va glaner le plus de suffrages, avec 62,04% sur l'unique circonscription recouvrant la commune.

12:45 - Jordan Bardella au sommet lors des dernières élections européennes à Châteauneuf-sur-Loire Le résultat de ce dimanche va-t-il répéter l'équilibre de 2019 ? Il y a cinq ans, à Châteauneuf-sur-Loire, la liste du RN, qui avait déjà à sa tête un certain Jordan Bardella, l'avait emporté, glanant 26,21% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 24,96% et Yannick Jadot à 11,9%.

11:45 - Châteauneuf-sur-Loire : démographie, élections et stratégies politiques Dans la commune de Châteauneuf-sur-Loire, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des européennes ? Avec un taux de chômage de 11,69% et une densité de population de 200 hab/km², les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (77,75%) montre le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 2 889 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,01%) révèle la nécessité d'un suivi social, et le pourcentage de salariés en CDD (7,66%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Châteauneuf-sur-Loire mettent en relief une diversité de qualifications, avec 14,76% des résidents titulaires du seul bac. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - Elections européennes précédentes à Châteauneuf-sur-Loire : retour sur la participation électorale Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette agglomération, il est nécessaire d'analyser les résultats des derniers scrutins européens. A l'occasion des élections européennes de 2019, 2 953 personnes aptes à voter à Châteauneuf-sur-Loire avaient participé à l'élection (soit 52,85%), contre une participation de 46,87% en 2014. Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,26% à midi et seulement 43,29% à 17h.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Châteauneuf-sur-Loire : la participation en question L'un des facteurs essentiels de ce scrutin européen sera incontestablement le taux d'abstention à Châteauneuf-sur-Loire. Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 76,08% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération, contre une participation de 76,96% au deuxième tour, soit 4 406 personnes. Pour comparer, dans l'agglomération, la participation aux législatives 2022 atteignait 50,37% au premier tour et seulement 47,27% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Châteauneuf-sur-Loire ? La situation géopolitique actuelle serait par exemple capable de renforcer l'engagement civique des citoyens de Châteauneuf-sur-Loire .