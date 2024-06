Résultat des européennes à Saint-Denis-de-l'Hôtel : l'élection 2024 en direct

En direct

17:02 - Les votants de Saint-Denis-de-l'Hôtel plutôt pour Emmanuel Macron en 2022 Marine Le Pen avait été arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 26,83% contre 31,16% pour Emmanuel Macron. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 40,58% contre 59,42%. Le RN ne convainquait pas plus à Saint-Denis-de-l'Hôtel quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 23,01% au premier tour, contre 34,27% pour le binôme La République en Marche. Au second round, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui glanera le plus de voix, avec 58,56% sur l'unique circonscription recouvrant la commune.

12:45 - Que retenir des européennes à Saint-Denis-de-l'Hôtel en 2019 ? Les résultats de ce 9 juin au soir vont-ils concorder avec le verdict de 2019 ? Avec un résultat de 25,93%, Bardella avait été devancé aux européennes il y a cinq ans par Nathalie Loiseau avec 27,11%.

11:45 - Élections européennes à Saint-Denis-de-l'Hôtel : impact de la démographie et de l'économie locale Quel portrait faire de Saint-Denis-de-l'Hôtel, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec ses 3 046 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 164 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la ville, 18,33 % des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 8,45 % ont plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. La population étrangère de 182 personnes favorise une richesse culturelle inestimable. Malgré un taux de chômage de 11,3%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2370,93 euros/mois. En résumé, Saint-Denis-de-l'Hôtel incarne les enjeux et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus à 12h : la situation à Saint-Denis-de-l'Hôtel Pour comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette ville, il est nécessaire d'étudier les résultats des précédents scrutins européens. Cinq ans auparavant, pendant les précédentes européennes, sur les 1 078 inscrits sur les listes électorales à Saint-Denis-de-l'Hôtel, 50,66% avaient pris part au scrutin. La participation était de 42,41% il y a 10 ans. La participation des électeurs français aux élections européennes connaîtra-t-elle une hausse, comme ce fut le cas en 2019 avec un rebond notable ? Voici les chiffres de 2019 au niveau du pays : le pourcentage de participation aux européennes atteignait 50,1%, c’était mieux qu’en 2014.

09:30 - Les élections européennes à Saint-Denis-de-l'Hôtel sont lancées L'un des critères importants du scrutin européen 2024 sera indéniablement le niveau d'abstention à Saint-Denis-de-l'Hôtel. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 2 164 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 23,61% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 22,65% au second tour. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 51,29% au premier tour et seulement 50,46% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Saint-Denis-de-l'Hôtel ? La guerre aux portes de l'Europe et son impact en matière énergétique et économique sont par exemple capables de ramener les électeurs de Saint-Denis-de-l'Hôtel dans les isoloirs.