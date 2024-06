En direct

19:08 - Sur qui vont se diriger les supporters de la Nupes à Châteaurenard ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, s'était élevé à 3,58% à Châteaurenard, contre 17,04% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer aujourd'hui selon les enquêtes sondagières, à tel point qu'il pourrait arriver au coude-à-coude avec la liste de la majorité de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte. Au cours du premier tour des élections des députés à Châteaurenard, le binôme Nupes avait en effet enregistré 14,91% des votes dans la commune. Une performance à affiner avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (16,84% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,04% pour Yannick Jadot, 1,81% pour Fabien Roussel et 1,07% pour Anne Hidalgo). Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? La réponse est complexe. Quant à Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa réelle base à Châteaurenard, entre les 17,04% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 21,21% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 20,44% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Châteaurenard A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat de la liste menée par Jordan Bardella lors des élections européennes 2024 sera très scruté. À Châteaurenard, on peut souligner que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 35,55% à l'issue du scrutin européen et Marine Le Pen 33,6% au premier tour de la présidentielle. Cette situation contraste avec ce que laissent imaginer les sondages récents au niveau national, avec près de 10 points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et l'élection de ce mois de juin. Le RN a peut-être atteint son maximum…

15:02 - Les dernières tendances à Châteaurenard Les toutes dernières élections en date, les élections législatives, avaient donné un puissant démarrage pour le RN à Châteaurenard. Le parti frontiste avait fini en tête dans la commune avec 28,60% au 1er round et surtout 56,50% au second, lui promettant d'être au sommet à l'échelle communale (Châteaurenard n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 33,6% au 1er tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 21,21% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,84%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 57,11%, devant Emmanuel Macron à 42,89%.

12:45 - En 2019, un scrutin très instructif Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière semble toujours avisé au moment d'observer le scrutin de ce 9 juin. A l'époque, à Châteaurenard, la liste RN, déjà emmenée par Jordan Bardella, l'avait emporté, cumulant 35,55% des suffrages face à Nathalie Loiseau à 17,04% et François-Xavier Bellamy à 11,47%. Ce qui correspond à 1928 électeurs dans la cité.

11:45 - Analyse socio-économique de Châteaurenard : perspectives électorales La composition démographique et socio-économique de Châteaurenard façonne les préoccupations et les intérêts des habitants, jouant ainsi un rôle sur le résultat des européennes. Avec un taux de chômage de 13,51% et une densité de population de 447 hab/km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (20,32%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 5 638 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 9,23% et d'une population immigrée de 11,38% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'instruction à Châteaurenard mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,35% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - Châteaurenard : retour sur l'abstention aux dernières européennes Pour cerner davantage le vote des citoyens de cette agglomération, il faut observer les résultats des dernières élections. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, 5 669 personnes habilitées à participer à une élection à Châteaurenard s'étaient rendues aux urnes (soit 52,8%). Le taux de participation était de 44,91% en 2014. Les européennes mobilisant moins que les autres élections, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux européennes représentait 50,1%.

09:30 - Les européennes à Châteaurenard sont lancées Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin, lors des européennes à Châteaurenard ? Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 49,28% au premier tour et seulement 50,08% au deuxième tour. En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 19,92% des votants de la ville. L'abstention était de 20,07% au second tour. En comparaison, au niveau national, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.