En direct

19:06 - Que vont choisir les supporters de la Nupes à Avignon ? En plus du résultat du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux pourraient arriver dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes sondagières. Mais Le candidat de gauche s'était arrogé 6,4% à Avignon, contre 19,96% pour la liste LaRem lors des européennes 2019. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nupes, qui a fait long feu. La manne semble importante. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Avignon, le binôme Nupes avait en effet réuni 34,41% des votes dans la localité. Une percée à comparer avec les 43% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (36,87% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,41% pour Yannick Jadot, 2,18% pour Fabien Roussel et 1,49% pour Anne Hidalgo). Combien voteront pour la liste Glucksmann ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même.

17:08 - Quel candidat vont élire les électeurs de la droite à Avignon ? Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera un enseignement majeur pour cette élection des députés européens localement, comme dans le reste de la France. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent dix points gagnés par le RN au niveau national, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Avignon semble néanmoins dans une tendance plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné de part de voix dans la localité.

15:02 - Les inscrits d'Avignon penchaient pour Macron il y a deux ans Avec 18,94%, c'est un score trop étriqué qu'avait fait Marine Le Pen à Avignon au premier tour de la présidentielle en 2022. La cheffe de file du RN était distancée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 36,87% et 20,42% des votes. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 37,69% contre 62,31%. Le Rassemblement national sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 24,71%, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV obtiendront 34,41% des voix. Avignon se tournera d'ailleurs encore vers un binôme Nupes au second tour, vainqueur localement avec 54,76%.

12:45 - 24,24% pour Jordan Bardella en 2019 à Avignon Se retourner sur le dernier test semble encore une fois une évidence au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? C'est la liste dirigée par Jordan Bardella qui avait dominé les élections du Parlement européen à l'époque à Avignon, avec 24,24% des bulletins valides (5699 voix) devant celle de Nathalie Loiseau avec 19,96% elle-même suivie par Yannick Jadot avec 15,33%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Avignon En pleine campagne électorale européenne, Avignon est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 90 330 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 11 273 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (59,53 %) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les 13 398 résidents étrangers, représentant 14,79% de la population, participent à cette pluralité culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2070,66 euros/mois, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 22,97%, annonçant une situation économique en demi-teinte. À Avignon, où la jeunesse équivaut à 39% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir commun et florissant.

10:30 - Participation aux dernières européennes à Avignon : un regard approfondi Comment votent d'habitude les habitants de cette agglomération ? Cinq ans auparavant, pendant les précédentes européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 55,87% dans la commune d'Avignon, à comparer avec une abstention de 58,77% lors des européennes de 2014. Les européennes mobilisent moins que les autres élections. L'année 2024 fera-t-elle exception ? Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,26% à 12 heures et déjà 43,29% à 17 heures.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : le cas d'Avignon À Avignon, le taux de participation constituera à n'en pas douter l'un des facteurs importants du scrutin européen 2024. L'inflation et ses retombées sur le quotidien des familles pourraient potentiellement impacter la stratégie de vote des habitants d'Avignon. En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 35,38% des électeurs dans la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 30,98% au premier tour. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 58,74% au premier tour. Au deuxième tour, 57,82% des votants ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Avignon ?