Résultat des européennes à Châteauvillain : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Que vont choisir les électeurs de la Nupes à Châteauvillain ? Après le résultat du RN, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes pourraient arriver à quasi-égalité ce dimanche soir, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais il faut rappeler que Raphaël Glucksmann avait atteint 2,43% à Châteauvillain, contre 12,94% pour la liste LREM lors des européennes 2019. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nupes, qui a fait long feu malgré son coup d'éclat lors des élections législatives, en 2022. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Châteauvillain, le binôme Nupes avait en effet accumulé 14,37% des votes dans la commune. Un score à affiner avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Quel score pour le RN à Châteauvillain lors des européennes ? Le nombre de bulletins en faveur du Rassemblement national sera très observé pour cette élection européenne, localement, comme au niveau national. Si on compare le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 1 point à Châteauvillain. Mais la marche pourrait s'avérer encore plus haute aux européennes 2024, les instituts de sondages offrant plutôt à la formation une progression de près de 10 points par rapport à de l'élection 2019. De quoi s'attendre à 51% dans la ville cette fois ?

15:02 - Avantage Rassemblement à Châteauvillain ? Elections les plus proches, les élections législatives avaient offert un puissant score pour le Rassemblement national à Châteauvillain. Le parti frontiste s'était placé en tête dans la commune avec 36,38% au 1er tour et surtout 60,39% au second sur l'unique circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 42,54% au premier tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 19,85% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,67%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 61,87%, devant Emmanuel Macron à 38,13%.

12:45 - Les européennes 2019 avaient couronné Jordan Bardella à Châteauvillain Les résultats de ce dimanche vont-ils concorder avec le verdict de 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste du RN, qui avait déjà comme guide Jordan Bardella, s'était imposée aux européennes il y a cinq ans. Le mouvement enregistrait 41,91% des votes, soit 259 voix, face à Nathalie Loiseau à 12,94% et François-Xavier Bellamy à 8,25%.

11:45 - Élections européennes à Châteauvillain : impact de la démographie et de l'économie locale Quel portrait faire de Châteauvillain, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Dotée de 871 logements pour 1 543 habitants, la densité de la ville est de 15 hab/km². Avec 82 entreprises, Châteauvillain se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (70,26 %) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les électeurs, dont 37,66% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, près de 44,07% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 297,11 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. À Châteauvillain, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'enseignement et l'inflation, alimentent le débat démocratique.

10:30 - La mobilisation des électeurs aux élections européennes à Châteauvillain Comment votent d'ordinaire les électeurs de cette ville ? En 2019, lors des élections européennes, 43,16% des personnes en capacité de participer à une élection à Châteauvillain avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 56,87% pour les élections européennes de 2014. Cette élection européenne verra-t-elle une progression de l'abstention des citoyens français comme en 2009 où un record avait été constaté avec 59,37% ? Sur le plan national, le pic d'abstention a été observé à l'occasion du premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 66,72%. À Châteauvillain, 57,77% des votants n'avaient pas pris la peine de se déplacer.

09:30 - C'est l'heure de voter à Châteauvillain : les européennes débutent À Châteauvillain, l'une des clés des européennes 2024 sera immanquablement l'abstention. Il y a 2 ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 060 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 78,11% étaient allés voter, contre un taux de participation de 78,61% au deuxième tour, ce qui représentait 834 personnes. Pour comparer, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 51,88% au premier tour et seulement 47,93% au second tour. Les populations des grandes et moyennes communes se déplacent couramment moins que dans les petites, la tendance peut-elle évoluer pour les européennes ?