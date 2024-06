Résultat des européennes à Châtenay-sur-Seine : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Les habitants de Châtenay-sur-Seine penchaient pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle Les élections les plus proches, les législatives, avaient offert un bon démarrage pour le Rassemblement national à Châtenay-sur-Seine. Ce dernier s'était placé en tête dans la ville avec 37,42% au premier tour. Il l'emportait ensuite avec 55,27% au second (Châtenay-sur-Seine ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 45,03% au premier tour de la présidentielle. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 18,13% et Emmanuel Macron troisième avec 17,15%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 65,99%, devant Emmanuel Macron à 34,01%.

12:45 - Quelle liste avait remporté les européennes à Châtenay-sur-Seine en 2019 ? Les résultats de ce soir seront-ils comparables avec le verdict de 2019 ? 42,2% des voix avaient cheminé vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections européennes, contre Yannick Jadot à 9,41% et Nathalie Loiseau à 8,87%. Le mouvement d'extrême droite avait dominé le scrutin avec 157 électeurs de Châtenay-sur-Seine.

11:45 - Élections européennes à Châtenay-sur-Seine : un éclairage démographique Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Châtenay-sur-Seine mettent en évidence des tendances nettes susceptibles d'affecter le résultat des européennes. Avec un pourcentage de 36% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 8,77%, les jeunes et les demandeurs d'emploi représentent des segments démographiques cruciaux. De plus, le pourcentage de ménages propriétaires (89,24%) souligne l'importance des questions concernant le logement et l'aménagement du territoire. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (84,78%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 320 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (16,84%) met en évidence des besoins de suivi social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,18%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Châtenay-sur-Seine mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 28,17% des résidents sans diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Châtenay-sur-Seine : la mobilisation des électeurs aux européennes La proclamation des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le pourcentage d'abstention qui bat souvent des records durant de ce type de rendez-vous électoral. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone en 2019, le taux d'abstention aux élections européennes s'élevait à 49,88%. Comment votent ordinairement les citoyens de cette ville ? Cinq années plus tôt, durant les précédentes européennes, sur les 384 personnes en âge de voter à Châtenay-sur-Seine, 48,11% étaient restées chez elles, contre un taux d'abstention de 60,06% il y a dix ans.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Châtenay-sur-Seine pour les élections européennes À Châtenay-sur-Seine, l'abstention sera l'une des clés de ce scrutin européen. La guerre entre la Russie et l'Ukraine est par exemple capable d'avoir des conséquences sur la stratégie de vote des habitants de Châtenay-sur-Seine (77126). Pour le premier tour de la dernière présidentielle, sur les 743 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 72,27% s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 67,39% au second tour, ce qui représentait 500 personnes. En proportion, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 43,13% au premier tour et seulement 40,57% au deuxième tour.