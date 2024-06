Résultat des européennes à Montigny-Lencoup : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Quel résultat pour les candidats de Bardella à Montigny-Lencoup ? Le résultat des européennes au niveau local sera observé selon le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste du pays. Les enquêtes d'opinion imaginent une liste RN entre 30 et 33% des votes dans le pays ce 9 juin, soit 10 points au-dessus de sa marque des dernières européennes. Selon un calcul simpliste, cette tendance doit l'amener à 37% à Montigny-Lencoup, soit dix points de plus également que ses 27,57% dans la commune. Mais une commune n'est pas la France et on remarque que le Rassemblement national n'a en fait pris ici que 1 point de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Ce qui devrait tempérer les projections les plus risquées.

15:02 - Les votants de Montigny-Lencoup plutôt pour Le Pen il y a deux ans Le résultat du plus récent scrutin peut sembler un indicateur instructif au moment de l'élection. Dernières élections en date, les législatives 2022 avaient donné un joli démarrage pour le Rassemblement national à Montigny-Lencoup. Le mouvement nationaliste s'était placé en tête dans la ville avec 29,15% au premier tour, mais sera battu en revanche au 2e par le ticket Les Républicains (Montigny-Lencoup ne comptant qu'une seule circonscription). Il a même obtenu un meilleur chiffre aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen en personne lors de l'élection à la présidence de la République quelques mois plus tôt, puisqu'elle avait accumulé 28,84% au premier tour et 57,34% au deuxième dans la ville. Elle avait cette fois surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, confortés respectivement par 19,97% et 19,58% au premier tour, pour finir devant Emmanuel Macron (42,66%) au deuxième.

12:45 - Jordan Bardella en première position lors des européennes 2019 à Montigny-Lencoup Le résultat de ce dimanche va-t-il confirmer le choix des électeurs de 2019 ? Il y a cinq ans, à Montigny-Lencoup, la liste RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella, avait remporté l'élection, récoltant 27,57% des votes devant Nathalie Loiseau à 16,36% et Yannick Jadot à 14,15%. Dans le détail, 150 votants l'avaient désignée dans la commune.

11:45 - Montigny-Lencoup : démographie, élections et stratégies politiques La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Montigny-Lencoup contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les européennes. Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans le bourg, avec près de 37% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 7,99%. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (81,47%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 505 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (9,85%) met en évidence la nécessité d'un suivi social, tandis que le taux de salariés en CDD (7,68%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Le pourcentage d'étudiants, de 7,03% à Montigny-Lencoup, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.

10:30 - Montigny-Lencoup : quel était le pourcentage d'abstention aux européennes ? Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette localité, il est indispensable d'observer les résultats des précédentes élections. A l'occasion des européennes de 2019, le taux de participation représentait 57,74% dans la commune de Montigny-Lencoup, à comparer avec une participation de 50,66% il y a dix ans. Avec une abstention qui ne cesse de grimper lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Pour mémoire, au niveau national en 2019, le pourcentage de participation aux européennes atteignait 50%, c’était mieux qu’en 2014.

09:30 - C'est le moment de voter à Montigny-Lencoup pour les élections européennes À Montigny-Lencoup, l'une des clés de ce scrutin européen 2024 sera immanquablement l'abstention. La situation géopolitique actuelle serait notamment susceptible de renforcer l'engagement civique des électeurs de Montigny-Lencoup . En avril 2022, lors du second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 23,34% dans la ville, à comparer avec un taux d'abstention de 20,78% au premier tour. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 48,52% au premier tour. Au deuxième tour, 54,94% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Montigny-Lencoup ?