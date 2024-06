Résultat des européennes à Châtillon-sur-Cluses : l'élection 2024 en direct

C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Châtillon-sur-Cluses lors du premier tour de la présidentielle, avec 26,43%, dépassant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 24,73%. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 46,26% contre 53,74%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité par la suite, lors des élections des députés, avec 20,45% au premier tour, contre 28,71% pour le binôme LREM. Sur la commune de Châtillon-sur-Cluses, c'est finalement une majorité LREM qui sera préférée à l'issue du second tour, achevant la défaite de l'ancien Front national.

11:45 - Châtillon-sur-Cluses : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes

Dans la commune de Châtillon-sur-Cluses, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer le résultat des européennes. La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans le village, avec près de 31% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 6,01%. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (84,05%) met en relief le poids des enjeux liés à l'habitat et à l'urbanisation. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (22,88%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 545 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,41%) met en lumière la nécessité d'un suivi social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,34%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Châtillon-sur-Cluses mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 17,74% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.