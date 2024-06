C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Cluses lors du premier tour de la présidentielle, avec 26,31%, devant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 24,78%. Et elle échouait aussi au second tour avec 43,8% contre 56,2%. Le RN n'a pas plus convaincu à Cluses un mois plus tard, lors des législatives, avec 27,38% au premier tour, contre 28,25% pour le binôme Ensemble !. Sur la commune de Cluses, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera victorieuse au cours du second tour, confirmant l'échec de l'ancien Front national.

11:45 - Analyse démographique et économique des européennes à Cluses

A mi-chemin des élections européennes, Cluses apparaît comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 17 164 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 1 344 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 10 145 foyers fiscaux. Dans la ville, 36 % de la population est âgée de moins de 30 ans, et 7,5 % ont 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Avec 2 786 résidents étrangers, Cluses est un exemple de son ouverture au monde. Malgré un pourcentage de chômeurs de 13,25%, la commune révèle un salaire moyen mensuel net de 2154,08 euros/mois, témoignant un certain niveau de prospérité. À Cluses, les préoccupations locales, tels que le chômage, l'éducation et l'immigration, rejoignent celles de l'Europe.