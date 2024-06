Résultat des européennes à Châtillon-sur-Thouet : l'élection 2024 en direct

11:45 - Châtillon-sur-Thouet : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes

Dans la commune de Châtillon-sur-Thouet, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter le résultat des européennes. Le taux de chômage à 8,96% pourrait agir sur les espérances des électeurs en ce qui concerne les politiques européennes sur le travail. Avec 36,86% de population active et une densité de population de 164 habitants par km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (12,93%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 1 057 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,56%) et le nombre de résidences HLM (4,77% des logements) indiquent les enjeux sociaux et économiques qui tracassent les habitants. Les chiffres sur l'instruction à Châtillon-sur-Thouet mettent en relief une diversité de qualifications, avec 47,77% des habitants non diplômés, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la ville.