Résultat des européennes à Viennay : l'élection 2024 en direct

18:28 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Viennay avant les européennes ? Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat du RN lors de ces élections européennes sera très observé. Si dans toute la France, les sondages d'opinion annoncent une évolution du Rassemblement national à près de dix points de plus aux européennes 2024 par rapport à son résultat des précédentes européennes (ce qui porterait Bardella à 36% dans la commune), on remarque pourtant que le parti n'a enregistré que 2 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN pourrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Les votants de Viennay plutôt pour Emmanuel Macron il y a deux ans Viennay avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 28,01%, Marine le Pen était reléguée à la deuxième place par son rival, conforté par 35,54% des voix. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 40,48% contre 59,52%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité un mois plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 21,71% au premier tour, contre 29,51% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Le second tour sera à l'avenant, laissant encore le binôme Nupes finir gagnant.

12:45 - En 2019, une tendance très tranchée Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre apparait aussi comme avisé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Le score de la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme chef de file aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Viennay, à 26,17%. L'extrême droite devançait Nathalie Loiseau à 20,81% et Yannick Jadot à 11,86%.

11:45 - Viennay : démographie, élections et stratégies politiques Devant le bureau de vote de Viennay, les citoyens se regroupent pour choisir leurs représentants au Parlement européen. Avec une population de 1 092 habitants répartis dans 502 logements, ce village présente une densité de 69 hab par km². Ses 31 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 352 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans le village, 16,53 % de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 7,95 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les priorités des politiques européennes en matière d'éducation et de soins de santé. Les électeurs, dont 40,72% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, près de 52,56% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 334,59 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Viennay manifeste la vigueur et les valeurs d'une Europe en évolution.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux élections européennes à Viennay Assisterons-nous à une hausse de la participation des électeurs français aux européennes, similaire au rebond constaté en 2019 ? À travers tout le pays, la plus mauvaise participation jamais constatée l'a été lors du premier tour des élections régionales 2021. Elle atteignait 33,28%. À Viennay, 62,15% des électeurs avaient voté. L'étude des précédentes élections est l'occasion de cerner davantage le vote des électeurs de cette localité. Pendant les précédentes élections européennes, 57,72% des inscrits sur les listes électorales de Viennay s'étaient rendus dans l'isoloir. La participation était de 47,56% il y a 10 ans.

09:30 - C'est l'heure de voter à Viennay : la participation au cœur des préoccupations À Viennay, la participation sera sans aucun doute l'une des clés des européennes 2024. Il y a 2 ans, au premier tour de la présidentielle, parmi les 817 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 16,77% étaient restés chez eux. L'abstention était de 17,87% au second tour. En comparaison, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 48,3% au premier tour. Au second tour, 53,04% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Viennay ? L'inflation, combinée avec les inquiétudes engendrées par la situation géopolitique actuelle, seraient capables de augmenter l'importance du scrutin aux yeux des citoyens de Viennay.