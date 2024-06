Résultat des européennes à Châtres-sur-Cher : l'élection 2024 en direct

Le nombre de votes en faveur du Rassemblement national sera scruté à la loupe pour cette élection des députés européens, à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. À Châtres-sur-Cher, on note que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 39,82% lors du vote européen et Marine Le Pen 30,03% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte contraste avec ce que laissent imaginer les sondages en 2024 au niveau national, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin qui nous occupe. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

Les dernières consultations en date, les élections législatives, avaient offert un très gros résultat pour le RN à Châtres-sur-Cher. Ce dernier avait obtenu une place en tête dans la commune avec 29,75% au premier tour. Il l'emportait ensuite avec 59,22% au 2e, lui garantissant d'être au sommet du paysage local sur la circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 30,03% au 1er tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,82% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,44%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 56,2%, devant Emmanuel Macron à 43,8%.

11:45 - Élections européennes à Châtres-sur-Cher : un éclairage démographique

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Châtres-sur-Cher révèlent des tendances claires qui pourraient influencer le résultat des élections européennes. Avec 37,9% de population active et une densité de population de 31 hab/km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le pourcentage de chômeurs à 12,68% peut agir sur les inquiétudes des électeurs quant aux mesures européennes sur le travail. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (61,1%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 456 votants sur des questions de transport et d'environnement. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (2,67%) et le nombre de résidences HLM (6,37% des logements) indiquent les enjeux sociaux et économiques qui préoccupent les habitants. Un pourcentage de résidences secondaires de 15,07%, comme à Châtres-sur-Cher, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des habitants permanents.