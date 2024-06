Résultat des européennes à Chatte : l'élection 2024 en direct

11:45 - Dynamique électorale à Chatte : une analyse socio-démographique

Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à Chatte comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 2 463 habitants répartis dans 1 195 logements, cette localité présente une densité de 109 habitants par km². Ses 300 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 770 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la localité, 29 % des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 11,7 % ont plus de 75 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les électeurs, dont 43,48% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un taux de chômage de 8,19%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2261,03 euros par mois. À Chatte, les enjeux locaux, tels que le chômage, l'éducation et l'intégration, rejoignent ceux de l'Europe.