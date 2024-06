Le résultat en faveur du RN sera le grand sujet localement pour ces élections des députés européens. Si en France, les sondages d'intentions de vote prévoient une progression moyenne du Rassemblement national à environ dix points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des dernières européennes (ce qui propulserait virtuellement Bardella à 32% dans la commune), on note néanmoins que le parti n'a visiblement gagné que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. L'explosion du RN pourrait donc être moins forte localement.

Ce sont Emmanuel Macron avec 25,61% et Jean-Luc Mélenchon avec 24,28% qui formaient le duo de tête au premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans à Saint-Marcellin. Marine Le Pen ne s'arrogeait quant à elle que 24,23%. Le second round de scrutin la laissera en retrait, Emmanuel Macron l'emportant avec 59,33% contre 40,67% pour Le Pen. Le RN sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 20,63%, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV obtiendront 29,80% des voix. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore un binôme Ensemble ! Vainqueur localement.

11:45 - Le poids démographique et économique de Saint-Marcellin aux européennes

Comment les électeurs de Saint-Marcellin peuvent-ils affecter les résultats des européennes ? La répartition démographique peut avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans l'agglomération, 14,69% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 32,41% ont 60 ans et plus. Un revenu moyen par foyer fiscal de 21 967 € par an peut être l'expression de situations de précarité financière pour certains foyers. Enfin, la présence d'une population immigrée de 12,04% et d'une population étrangère de 7,62% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Marcellin mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,57% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.