Résultat des européennes à Chaudenay : l'élection 2024 en direct

La présidentielle avait clairement tourné à l'avantage de Marine Le Pen en 2022 dans la commune. Elle terminait à 28,26% au 1er round. En 2e et 3e places, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 27,94% et 13,81% des voix. Rebelotte au second tour face à Macron avec 50,08% contre 49,92%. Lors de l'échéance suivante, le parti trébuchait au premier tour des législatives dans la commune, grattant 27,91% des voix sur place, contre 30,10% pour le binôme La République en Marche. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 50,66%.

11:45 - Chaudenay : quand les données démographiques façonnent les urnes

La démographie et le profil socio-économique de Chaudenay contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les européennes. Avec un taux de chômage de 6,26% et une densité de population de 135 hab/km², les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (14,83%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 420 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,62%) et le nombre de résidences HLM (0,23% des logements) indiquent les défis sociaux et économiques auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'instruction à Chaudenay mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 18,86% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.