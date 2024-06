En direct

19:11 - Un match Hayer-Glucksmann aussi à Chauvigny pour ces élections européennes ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du PS, avait atteint 7,34% à Chauvigny, contre 22,24% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut cette fois selon les enquêtes d'opinion, à tel point qu'il serait tout près voire au-dessus de la liste de la majorité de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée à Chauvigny, le binôme Nupes avait en effet cumulé 22,45% des votes dans la localité. Un score à compléter avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même. Le verdict dépendra évidemment cette fois du pointage réalisé par la liste LFI, mais aussi de ceux d'EELV ou encore du Parti communiste.

17:08 - Que vont choisir les habitants de Chauvigny ? Le nombre de bulletins en faveur de la liste de Jordan Bardella sera un point d'observation clé à l'échelle locale pour ces élections européennes. Si on associe le score de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 3 points à Chauvigny. Mais la marche pourrait s'avérer encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts annonçant plutôt à la formation une explosion de près de 10 points par rapport à la présidentielle. De quoi s'attendre à plus de 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Quelques résultats à prendre en compte Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 25,19% contre 29,65% pour Emmanuel Macron. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 42,41% contre 57,59%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 18,37% au premier tour, contre 25,32% pour le binôme LREM. Sur la commune de Chauvigny, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera préférée au moment du second tour, achevant la mise à l'écart du parti lepéniste.

12:45 - Quelle liste avait remporté les européennes à Chauvigny il y a cinq ans ? Quel résulat s'était imposé lors des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date nous semble encore une fois avisé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. C'est la liste Bardella qui avait dominé les élections du Parlement européen à l'époque à Chauvigny, avec 22,59% des suffrages exprimés devant la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 22,24% elle-même suivie par la liste Yannick Jadot avec 12,24%.

11:45 - Chauvigny : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes En pleine campagne électorale européenne, Chauvigny est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec une population de 7 099 habitants répartis dans 3 917 logements, cette agglomération présente une densité de 74 hab par km². Avec 435 entreprises, Chauvigny se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (26,07 %) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les électeurs, dont 36,09% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, 34,87% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1033,51 euros, pèse sur une ville qui désire un avenir prospère. À Chauvigny, les problématiques locales rejoignent celles de l'Europe.

10:30 - À Chauvigny, quelle participation aux élections européennes ? Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% à 12h et déjà 43,29% à 17h. L'étude des scrutins européens précédents permet de comprendre davantage le vote des habitants de cette commune. Cinq ans auparavant, au moment des précédentes européennes, 46,84% des personnes habilitées à participer à une élection à Chauvigny avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 58,84% il y a 10 ans.

09:30 - Quelles prévisions pour l'abstention aux élections européennes à Chauvigny ? L'une des grandes inconnues de ce scrutin européen sera à n'en pas douter la participation à Chauvigny. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 50,22% au premier tour et seulement 48,53% au deuxième tour. Il y a deux ans, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, 74,8% des personnes habilitées à voter dans la commune avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 76,75% au premier tour, soit 4 133 personnes. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle atteignait 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.