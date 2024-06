Résultat des européennes à Valdivienne : l'élection 2024 en direct

11:45 - Analyse socio-économique de Valdivienne : perspectives électorales

Dans la ville de Valdivienne, les électeurs exercent-ils une influence sur le résultat des élections européennes ? Avec un pourcentage de 32% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 10,68%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des segments démographiques cruciaux. En outre, le taux de familles propriétaires (80,02%) met en relief l'importance des problématiques relatives à l'habitat et à l'aménagement du territoire. Un salaire moyen mensuel net de 1991,25 euros par mois montre le poids des questions sur la qualité de vie dans les interrogations des 1 052 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (14,09%) et le nombre de résidences HLM (1,98% des logements) indiquent les défis économiques et sociaux qui préoccupent les habitants. Les données sur l'instruction à Valdivienne mettent en avant une diversité de qualifications, avec 18,9% des résidents titulaires du seul bac. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'instruction et l'emploi.