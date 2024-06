Résultat des européennes à Chavanay : l'élection 2024 en direct

11:45 - Comment la composition démographique de Chavanay façonne les résultats électoraux ?

Dans la commune de Chavanay, une variété de données démographiques et socio-économiques influencent les résultats des européennes. Avec 33% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 9,52%, les jeunes et les personnes sans emploi constituent des groupes démographiques essentiels. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (79,74%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des 942 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (11,14%) et le nombre de résidences HLM (7,34% des logements) indiquent les enjeux sociaux et économiques qui préoccupent les électeurs. Les données sur l'éducation à Chavanay mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,05% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'éducation et l'emploi.