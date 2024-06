Résultat des européennes à Cheffois : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - Les votants de Cheffois plutôt pour Emmanuel Macron en 2022 C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Cheffois lors du premier tour de la présidentielle, avec 50,66%, arrivant devant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 18,09%. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 27,15% contre 72,85%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité un mois plus tard, lors des législatives, avec 11,92% au premier tour, contre 56,74% pour le binôme La République en Marche. Le second tour restera sur cette partition, qui verra également le binôme LREM gagner le scrutin.

12:45 - 42,69% pour Nathalie Loiseau lors des élections européennes 2019 à Cheffois Le résultat de ce 9 juin va-t-il concorder avec l'équilibre de 2019 ? Le Rassemblement national n'avait pas rassemblé les électeurs à l'époque, la liste Bardella finissant deuxième à 14,62% aux élections du Parlement européen. La liste de Nathalie Loiseau s'arrogeait la première place avec 42,69%.

11:45 - Cheffois et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Cheffois comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 999 habitants, ce village peut compter sur une certaine vitalité démographique. L'existence de 48 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans le village, 36 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 6,39 % sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les orientations des politiques européennes en matière d'instruction et de soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 42,66% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, près de 46,67% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 280,70 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. En résumé, à Cheffois, les intérêts locaux se joignent aux défis européens.

10:30 - Analyse de la participation aux dernières élections européennes à Cheffois Au cours des dernières années, les 1 019 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes élections européennes, 382 personnes en capacité de participer à une élection à Cheffois s'étaient rendues dans l'isoloir (soit 49,16%), à comparer avec une participation de 43,18% il y a 10 ans. Près de la moitié des citoyens français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2024 ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,26% à 12h et seulement 43,29% à 17 heures.

09:30 - La participation aux élections européennes à Cheffois À Cheffois, l'abstention sera l'une des clés des européennes 2024. La flambée des prix des matières premières qui pèse sur le budget des Français cumulée avec les craintes provoquées par la situation géopolitique actuelle seraient notamment capables de ramener les électeurs de Cheffois dans les bureaux de vote. Il y a 2 ans, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 20,03% dans la commune. Le taux d'abstention était de 19,13% au second tour. En proportion, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, plus qu'en 2017.