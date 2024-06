Résultat des européennes à Cheix-en-Retz : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Une course Renaissance-Parti socialiste aussi à Cheix-en-Retz pour ces européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le PS, avait atteint 6,7% à Cheix-en-Retz, contre 18,61% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus ce dimanche soir selon les enquêtes d'opinion, à tel point qu'il arriverait dans un mouchoir de poche avec la liste Renaissance de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nupes, qui a déjà vécu malgré son coup d'éclat lors des dernières législatives. La barre est haute : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Cheix-en-Retz, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 29,73% des votes dans la localité. Une poussée à compléter avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (21,02% pour Jean-Luc Mélenchon, 7,24% pour Yannick Jadot, 3,13% pour Fabien Roussel et 1,85% pour Anne Hidalgo). Le verdict est évidemment dépendant cette fois du pointage réalisé par Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine. Quant à la liste de Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa réelle base à Cheix-en-Retz, entre les 18,61% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 25,28% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 13,06% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Cheix-en-Retz Si en France, les sondages d'opinion annoncent une évolution du RN à près de 10 points aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des précédentes européennes (ce qui propulserait théoriquement Bardella tout proche des 30% dans la commune), il faut noter pourtant que ce dernier n'a en fait grappillé que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La tendance pourrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Les électeurs de Cheix-en-Retz penchaient pour Macron au premier tour de la présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Cheix-en-Retz lors du premier tour de la présidentielle, avec 25,28%, battant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 24,43%. Et elle échouait aussi au second tour avec 44,94% contre 55,06%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 20,72% au premier tour, contre 29,73% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Sur la commune de Cheix-en-Retz, c'est finalement une majorité Nouvelle union populaire écologique et sociale qui sera préférée au cours du second tour, achevant l'échec du parti d'extrême droite.

12:45 - À Cheix-en-Retz, Jordan Bardella en première position lors des élections européennes 2019 Se retourner sur le dernier test peut encore sembler une évidence au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Le résultat de la liste RN, déjà emmenée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Cheix-en-Retz, à 22,33%, soit 90 voix. L'extrême droite devançait Nathalie Loiseau à 18,61% et Yannick Jadot à 15,38%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Cheix-en-Retz : un regard sur la démographie locale Dans la commune de Cheix-en-Retz, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des élections européennes ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 6,75% pourrait agir sur les attentes des habitants en ce qui concerne les directives européennes sur l'emploi. Avec 51,12% de population active et une densité de population de 123 hab par km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (92,59%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 455 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Enfin, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (8,31%) et le nombre de résidences HLM (1,93% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui tracassent les habitants. Les chiffres sur l'éducation à Cheix-en-Retz mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 11,63% des habitants non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Participation aux européennes à Cheix-en-Retz : les chiffres clés Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le pourcentage de participation qui est toujours trop bas durant de ce type de scrutin. A l'échelle nationale, le pic d'abstention a été observé au moment du premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 66,7%. À Cheix-en-Retz, 68,26% des habitants n'avaient pas participé. Comment ont voté les électeurs de cette commune lors des consultations démocratiques passées ? Il y a 5 ans, lors des précédentes européennes, le pourcentage d'abstention atteignait 46,4% des électeurs de Cheix-en-Retz (Loire-Atlantique), contre un taux d'abstention de 48,63% en 2014.

09:30 - L'abstention aux européennes à Cheix-en-Retz Le taux d'abstention sera indiscutablement un critère décisif de ce scrutin européen 2024 à Cheix-en-Retz. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 51,3% au premier tour. Au deuxième tour, 51,52% des votants ont exercé leur droit de vote. En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, le taux de participation avait représenté 82,19% des votants de la commune. Le taux de participation était de 80,27% au deuxième tour, ce qui représentait 704 personnes. En comparaison, au niveau de l'Hexagone, la participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, c'était presque un record.