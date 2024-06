Résultat des européennes à Rouans : l'élection 2024 en direct

En direct

15:30 - En 2019, Nathalie Loiseau au sommet lors des élections européennes Se retourner sur le dernier test apparait de nouveau comme avisé au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Avec un résultat de 20,24%, Jordan Bardella avait été battu au moment du verdict des élections européennes à l'époque par la liste portée par Nathalie Loiseau avec 20,92%.

11:45 - Rouans : démographie, élections et perspectives d'avenir Quelle influence les habitants de Rouans exercent-ils sur les résultats des élections européennes ? Avec un taux de chômage de 4,63% et une densité de population de 75 hab par km², les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une automobile (87,31%) montre l'importance des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des 1 185 votants. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (5,39%) et le nombre de résidences HLM (2,35% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'éducation à Rouans mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 22,28% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

10:30 - Rouans : la mobilisation des habitants aux élections européennes L'observation des résultats des consultations démocratiques antérieures est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette ville. Cinq années plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 50,72% des votants de Rouans. L'abstention était de 55,68% il y a dix ans. Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des européennes ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à midi et déjà 43% à 17h.

09:30 - Participation à Rouans : que retenir des précédentes élections ? L'un des facteurs importants du scrutin européen 2024 sera immanquablement le niveau d'abstention à Rouans. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 49,89% au premier tour et seulement 46,09% au deuxième tour. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 2 366 personnes en âge de voter dans la ville, 80,64% étaient allées voter. La participation était de 78,33% au second tour, ce qui représentait 1 854 personnes. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle s'élevait à 25% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour.