11:45 - Le poids démographique et économique de Cheniménil aux élections européennes

Dans les rues de Cheniménil, les élections sont en cours. Avec ses 1 245 habitants, ce village peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 46 entreprises attestent un certain dynamisme. Dans le village, 37 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 25,6 % de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités des politiques européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les habitants, dont 38,1% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, 41,71% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 233,52 euros, pèse sur une ville qui désire plus de prospérité. Ainsi, à Cheniménil, les spécificités locales rejoignent celles de l'Europe.