Résultat des européennes à Archettes : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - Des indicateurs précieux en 2022 pour les européennes Marine Le Pen avait frappé très fort à Archettes à l'issue de la présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 31,62% dès le premier tour. Pour le 2e tour de cette présidentielle, c'est aussi elle qui gagnait avec 51,99%, devant Emmanuel Macron à 48,01%. Un mois plus tard, le RN ratait la marche au premier tour des législatives dans la commune, cumulant 23,67% des votes sur place, contre 34,29% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (67,83%).

12:45 - En 2019, un précédent plein d'enseignements Se retourner sur le dernier test apparait aussi comme indispensable au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Quel résulat était tombé lors des européennes en 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, s'était imposée aux européennes à l'époque. L'extrême droite séduisait 25,12% des votes, soit 109 voix dans la ville, devant Nathalie Loiseau à 17,51% et Yannick Jadot à 14,52%.

11:45 - Élections à Archettes : l'impact des caractéristiques démographiques Quelle influence la population d'Archettes exerce-t-elle sur le résultat des européennes ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans le village, avec près de 28% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 11,07%. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (79,47%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 472 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (11,25%) met en lumière des impératifs de soutien social, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,37%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Archettes mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 27,0% des habitants sans diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Retour sur l'abstention aux européennes à Archettes Au cours des précédents scrutins européens, les 1 127 habitants de cette localité ont révélé leurs habitudes de vote. Durant les précédentes élections européennes, le taux d'abstention s'élevait à 44,91% des électeurs d'Archettes (Vosges), à comparer avec une abstention de 47,29% pour les élections européennes de 2014. Choisir les futurs députés européens n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Au niveau du pays tout entier, le record d'abstention a été observé lors du premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 66,72%. À Archettes, 71,18% des électeurs n'avaient pas fait l'effort de se déplacer.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Archettes pour les élections européennes L'abstention constituera indéniablement l'une des grandes inconnues de ces élections européennes à Archettes. Il y a deux ans, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 21,04% dans la commune, contre une abstention de 22,02% au premier tour. Pour mémoire, au niveau national, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26% au premier tour et 28% au second tour, c'était presque un record. L'inflation et ses conséquences sur le moral des familles sont de nature à ramener les habitants d'Archettes dans les bureaux de vote.