Résultat des européennes à Chépy : l'élection 2024 en direct

Dernières élections en date, les élections législatives 2022 avaient abouti à un puissant score pour le Rassemblement national à Chépy. Le parti avait terminé en tête dans la cité avec 30,15% au 1er tour, mais sera battu en revanche au deuxième par le binôme Les Républicains sur l'unique circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 40,28% au 1er tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,28% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 11,94%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 62,84%, devant Emmanuel Macron à 37,16%.

11:45 - Chépy et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux

Les facteurs démographiques et socio-économiques de Chépy révèlent des tendances claires qui pourraient influer sur le résultat des élections européennes. Le taux de chômage à 17,77% peut avoir un effet sur les attentes des habitants quant aux directives européennes sur le travail. Avec une densité de population de 174 hab/km² et 42,35% de population active, ces données pourraient présager un engagement électoral plus important. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (21,0%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 493 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (17,86%) met en évidence des besoins d'accompagnement social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,46%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Chépy mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 11,2% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.